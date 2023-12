Mariah Carey termina namoro de 7 anos com Bryan Tanaka, diz revista

Após 7 anos juntos, Mariah Carey termina seu namoro com o dançarino Bryan Tanaka; fãs notaram sua ausência na turnê da cantora

A cantora Mariah Carey supostamente terminou seu namoro com o dançarino Bryan Tanaka após 7 anos de relacionamento. As especulações da separação se iniciaram em novembro, quando os fãs notaram a ausência do amado nas redes sociais da artista.

Segundo a revista People, Bryan esteve ausente nos shows da turnê Merry Christmas One and All!, em celebração do Natal. Uma fonte também informou o veículo que Mariah irá celebrar as festas de fim de ano em Aspen, cidade no Colorado, Estados Unidos, como ele tradicionalmente faz. Essa é a primeira vez que os dois não viajam juntos em anos.

Mariah Carey e Bryan Tanaka se conheceram em 2006, quando estabeleceram uma relação profissional onde o dançarino passou a participar dos shows da cantora. Após 10 anos dividindo os palcos, os dois assumiram o seu relacionamento ao público.

A última vez que o casal foi visto juntos publicamente foi em março, no aniversário de 54 anos da cantora. Na época, o dançarino compartilhou uma foto dos dois juntos e celebrou a data especial com uma linda mensagem para a amada.

Antes de iniciar seu relacionamento com Bryan, a cantora foi casada com o rapper Nick Cannon entre 2008 e 2016. Juntos, os dois foram pais dos gêmeos Moroccan e Monroe, de 12 anos.

Taylor Lautner fala sobre o seu término com Taylor Swift

Outro famoso que recentemente falou sobre términos foi o ator Taylor Lautner, conhecido por estrelar os filmes da saga Crepúsculo. Em participação do podcast Call Her Daddy no último dia 14, o astro contou detalhes do fim de seu relacionamento com a cantora Taylor Swift, com quem teve um breve relacionamento em 2009.

Na conversa, ele afirmou que a decisão do fim do seu namoro partiu de Swift, mas que a separação tinha sido amigável."Acho que quando você respeita alguém pelo que é, em seu âmago, isso permite que você siga em frente, perdoe e ressignifique esse amor de uma maneira diferente. Ficamos amigos, nos víamos de vez em quando. Mas então, perdemos o contato e não conversamos por um tempo. Porém, sempre tive o mais profundo respeito por quem ela é como pessoa antes de qualquer coisa", disse Lautner.

Hoje em dia, Taylor Lautner é casado com a enfermeira Taylor Doome. Já Taylor Swift está namorando o jogador de futebol americano, Travis Kelce.