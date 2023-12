Taylor Lautner fala sobre o seu término e reaproximação de Taylor Swift

O ator Taylor Lautner dá detalhes sobre o seu término com Taylor Swift e ainda fala sua reaproximação da cantora no último ano

O ator Taylor Lautner, conhecido por estrelar os filmes da saga Crepúsculo, deu detalhes sobre o seu término com a cantora Taylor Swift. Os dois tiveram um breve relacionamento em 2009, que serviu de inspiração para seu terceiro álbum de estúdio, Speak Now.

Em entrevista ao podcast norte-americano Call Her Daddy afirmou que a decisão do fim do seu namoro partiu de Swift. "Estou pensando exatamente no que aconteceu. Mas, sim, foi ela", confirmou o ator, que tornou tema principal da música Back To December.

Lautner ainda falou sobre como o término aconteceu e afirmou que a separação foi amigável."Acho que quando você respeita alguém pelo que é, em seu âmago, isso permite que você siga em frente, perdoe e ressignifique esse amor de uma maneira diferente. Ficamos amigos, nos víamos de vez em quando. Mas então, perdemos o contato e não conversamos por um tempo. Porém, sempre tive o mais profundo respeito por quem ela é como pessoa antes de qualquer coisa", disse ele.

Recentemente, os ex-casal se reaproximou para a regravação do álbum Speak Now. O ator chegou a participar do clipe I Can See You, lançado em junho deste ano. Lautner também compareceu a alguns shows da The Eras Tour, de Swift. Na entrevista, ele ainda falou sobre a nova amizade entre os dois.

“Honestamente, eu diria que uma das coisas mais importantes que aconteceram na minha vida no último ano foi o reacender da nossa amizade. Acima de tudo que ela é, ela é simplesmente uma pessoa maravilhosa. E é ótimo tê-la em sua vida’’, afirmou.

Hoje em dia, Taylor Lautner é casado com a enfermeira Taylor Doome, que é super fã da cantora e está adorando a nova amizade entre seu marido e sua ex-namorada. Já Taylor Swift está namorando o jogador de futebol americano, Travis Kelce.