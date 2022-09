Maria Cecilia e Rodolfo avaliam os 15 anos de carreira e exaltam parceria dentro e fora dos palcos

Em entrevista para a CARAS Digital, Maria Cecilia e Rodolfo falaram sobre a carreira, relacionamento e os filhos, Pedro e Martín

Daniela Santos Publicado em 22/09/2022, às 16h15 - Atualizado às 16h26

Maria Cecilia e Rodolfo completam 15 anos de carreira em 2022, e colecionam diversos hits ao longo da trajetória, entre eles, "Você de Volta", "A Fila Andou", "Nunca Mais Me Deixe", "Você Me Paga", e muitos outros.

Os artistas, que se conheceram durante a faculdade, tornaram-se um grande fenômeno da música sertaneja, e além da parceria nos palcos, construíram uma linda família juntos. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, os cantores avaliaram a parceria na música, contaram os planos para comemorar mais um ano da carreira, revelaram como começaram a namorar e como lidam com distância dos filhos, Pedro (5) e Martín (sete meses), quando estão na estrada.

A formação da dupla

Maria Cecilia e Rodolfo começaram a cantar para os amigos na época em que estavam na faculdade. "A música, de certa forma, sempre fez parte das nossas vidas. Maria, por exemplo, chegou até ter uma outra formação na banda 'Maria Vai Com os Outros', já que ela era a única mulher da turma. Mas, o nosso duo aconteceu de forma natural. Os amigos gostavam dessa parceria e nós também. Tanto é que éramos convidados para nos apresentar nas festas da faculdade", revelou o cantor.

"O viver para a música aconteceu porque também tivemos pessoas que acreditaram em nós, apostaram. É como se eu te dissesse que era para acontecer. E nós acreditamos nisso. Desde que eu e a Maria nos conectamos, tudo fluiu de uma forma muito natural", ressaltou.

Quando estavam no último ano da faculdade, os dois começaram a fazer sucesso, e devido aos shows, acabaram repetindo por falta. "Era o nosso último ano, estávamos acelerados, muitas coisas acontecendo na música e não conseguimos cumprir com a presença obrigatória, o que foi uma pena, pelo fato de não nos formarmos. Mas, estamos aí, vivendo da música e para a música. Esse foi o nosso grande encontro na vida!", garantiu Rodolfo.

Ele ainda contou como os pais reagiram com o fato deles não concluírem o ensino superior. "Nossos pais, acho que todos devem pensar igual, tiveram momentos de incerteza. No fundo, desejavam o melhor pra gente, que nos formássemos. Mas, a vida seguiu outro caminho. E eles sempre nos apoiaram, sempre", afirmou.

Os 15 anos de carreira

A parceria da dupla deu muito certo e Maria Cecilia e Rodolfo já estão na estrada há 15 anos. Mesmo enfrentando dificuldades e decepções no passado, os dois têm motivos de sobre para comemorar.

"[São] anos maravilhosos, de conquistas importantes e muito aprendizado! Quando decidimos nos unir profissionalmente, jamais imaginávamos vivenciar tudo o que nos foi proporcionado. Deus é realmente perfeito em todas as coisas!", afirmou a cantora. "Não foram só glórias, tivemos fases difíceis, que exigiram um amadurecimento rápido e doloroso... paciência e muita resiliência. Também formamos uma família e hoje comemoramos a nossa união, nos palcos e fora deles. Temos dois filhos, uma carreira construída com muita verdade e amor! Então, avaliar os 15 anos é dizer a Deus: muito obrigado por tudo!", acrescentou.

E para comemorar a linda trajetória, os cantores já realizaram grandes shows neste ano, mas pretendem presentear os fãs com mais novidades. "Nossos planos, claro, são os melhores do mundo. Iniciamos as comemorações retornando ao nordeste, para os festejos juninos e julinos. Fizemos um grande show em Barretos e o mesmo acontecerá no Villa Country, no dia 7 de outubro. Preparamos uma nova turnê, que traz esse gosto afetivo com os sucessos dos 15 anos de carreira, além de faixas atuais. O nosso planejamento conta com duas gravações de projetos audiovisuais. Então, o que posso garantir é que vem muita coisa boa por aí. Iremos debutar de acordo com o amor que recebemos nesses 15 anos de carreira", garantiu Rodolfo.

Ao longo desses anos, Maria Cecilia, além de conquistar o público ao lado de Rodolfo, se tornou uma referência para as mulheres, já que o universo sertanejo sempre foi mais masculino. "[Ser referência] é algo que me deixa profundamente feliz e honrada. Na época em que eu e Rodolfo começamos a cantar, não existiam tantas mulheres no segmento. A formação também era rara em um período dominado, em sua maioria, por homens. Estou falando de 2008, sem esquecer de grandes mulheres, como Sula, Roberta, Inezita, As Marcianas, Fátima, Soraia, Jayne... Foram muitas, de extrema importância, que abriram as portas para mim e para tantas outras que chegaram. Eu me sinto bem tocada olhando para o meu papel naquele momento. Era uma menina, não tinha tanta noção de todo o movimento que estava acontecendo. Saber desse meu papel e notar que fui e continuo sendo referência, é motivo de muita, mas muita satisfação, profissional e pessoal", refletiu a cantora.

Maria Cecilia e Rodolfo - Foto: Thiago Almeida

O relacionamento amoroso

Maria Cecilia e Rodolfo começaram a namorar depois de um tempo que passaram a cantar profissionalmente. Antes, os dois chegaram a namorar outras pessoas, mas perceberam que estavam apaixonados.

"Descobri que realmente estava apaixonada pelo Rodolfo, não teve jeito, tive que me declarar (risos)!", disse a artista, que confessou que eles chegaram a ter medo da relação pessoal interferir na parceria musical. "Nós dois tínhamos muito medo da relação pessoal acabar, de interferir no profissional e acabou que tudo deu certo. Cá estamos nós, comemorando 15 anos de carreira, casados, felizes e papais do Pedro e do Martín", celebrou.

Mas para a vida amorosa dar certo, existe um segredo importante. "Amor e paciência. Sem amor, nada acontece! E paciência para superar todos os problemas. Viver um relacionamento profissional e pessoal com a mesma pessoa exige muito da gente. E é preciso saber separar aquilo que é Maria Cecilia e Rodolfo nos palcos e fora deles", explicou o cantor.

Maria Cecilia e Rodolfo - Foto: Divulgação

Os filhos

Os cantores estão casados há nove anos e são pais de Pedro e Martín. O filho mais velho do casal completou cinco anos em maio, já o caçula, veio ao mundo em fevereiro deste ano. Durante a entrevista, Maria Cecilia contou como o primogênito reagiu com a chegada do irmãozinho.

"Pedro chegou como luz nas nossas vidas. Ele é realmente especial, amoroso, dedicado, compreensivo. A notícia chegou como um presente e foi muito comemorada. O encontro físico entre ele e o Martín foi mágico, sério! Ele é aquele irmão protetor que, claro, em um momento, sentiu um incômodo pela chegada do Martín, o que é super normal, mas que compreendeu muito rápido que o amor só faz conta de somar", contou Maria Cecilia.

Como os filhos ainda são pequenos, os cantores precisam lidar com a distância quando estão na estrada. A dupla, além de contar com uma boa rede de apoio, também usa a tecnologia para matar a saudade dos herdeiros. "Temos nossos pais que nos ajudam e não medem esforços para dar aos nossos filhos o que existe de melhor. No caso deles, dobrado, porque avô e avó mimam. Mas, matamos as saudades pelo telefone e facetime", contou Rodolfo. "O coração aperta, sentimos saudades, mas essa é a vida que escolhemos pra nós. E quando estamos com eles, somos 100% pais, brincamos, cuidamos, cozinhamos, levamos e buscamos na escola... Oferecemos muita qualidade, tanto ao Pedro como para o Martín."

Maria Cecilia confessou que o coração fica apertado por deixar os filhos em casa. "Deixar os nossos gurizinhos em casa aperta o coração. Primeiro foi o Pedro. Agora, Martín. Contamos com uma super rede de apoio, mas coração de mãe vocês sabem como é, aperta demais, é normal. Mas, também sei que não sou a única a passar por isso", completou a cantora.

Maria Cecilia, Rodolfo e os filhos, Pedro e Martín - Foto: Divulgação

Pedro e Martín - Foto: Divulgação

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!