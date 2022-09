Maraisa lamenta ausência de Marília Mendonça ao comemorar indicação ao Grammy Latino

Maraisa fez uma publicação especial para celebrar a indicação do projeto das Patroas no Grammy Latino e emocionou ao falar de Marília Mendonça

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 14h32

As Patroas seguem fazendo história! Maiara (34) e Maraisa (34), e Marília Mendonça (1995 - 2021) estão concorrendo ao Grammy Latino 2022 na categoria Melhores Álbuns de Música Sertaneja com o disco Patroas 35%. Nesta terça-feira, 20, Maraisa emocionou ao celebrar a conquistar e homenagear a amiga, que faleceu em 2021.

"Durante toda a carreira de Maiara e Maraisa eu acompanhei o Grammy. Sempre foi um sonho, um reconhecimento que eu almejava, mas sabia que esse prêmio da música era onde os melhores estavam e que não seria um lugar fácil de chegar… Ano passado recebi uma ligação de vídeo da Marília pela manhã e ela estava chorando e me dando uma das melhores notícias da minha vida: Minha primeira indicação ao Grammy. Ao lado de duas mulheres que eu amo infinitamente…", começou ela.

"Só o fato de ser indicada já tinha sido uma felicidade para nós e, enquanto gravávamos o 2º álbum “Festa das Patroas”, já profetizávamos que esse seria um sucesso. Coisa de 3 sonhadoras né? E, agora há pouco, nós recebemos nossa 2ª indicação ao Grammy, com o álbum “Patroas 35%”. E a construção desse álbum, se resume em noites e noites em claro, dando o nosso melhor. O envolvimento de todos, do escritório, que trabalhou 24h em prol desse trabalho ; nossa gravadora engajada com projeções gigantescas para o lançamento do álbum… Sem falar nos mutirões dos fã-clubes dando todo o apoio que precisávamos. Foi, de fato, uma entrega total de todos.", seguiu a artista.

Na sequência, Maraisa comentou sobre a falta de Marília faz, ainda mais nesses momentos onde elas estariam celebrando juntas. "Ao mesmo tempo que estou explodindo de felicidade, sempre terei aquele vazio que ela deixou, para comemorarmos por completo essa conquista. É um misto de sentimentos. Mas onde Deus me colocar para desempenhar meu papel, eu estarei, com todo meu amor e garra…".

Ela ainda relembrou a nomeação do ano anterior. "Farei o impossível para estar presente porque, ano passado eu não tinha as mínimas condições para participar. Quero muito estar lá representando toda essa galera que deu o sangue por esse trabalho, e a todos vocês que fizeram esse álbum ficar no topo… Agradeço a Deus por essa oportunidade e por permitir que eu chegasse onde eu sempre sonhei!!!", concluiu ela.

