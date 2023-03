Maiara surpreende e pede socorro para Marília Mendonça em show: "Como é?"

Maiara surpreende e pede socorro para a amiga ao cantar uma música da Rainha em seu show

A cantora sertaneja Maiara, que faz dupla com Maraisa, deixou os fãs surpresos ao mandar um recado e "pedir socorro" para Marília Mendonça em um show realizado neste final de semana.

É que ela passou um verdadeiro perrengue ao cantar Leão, composição da sertaneja com o rapper Xamã. Como a letra é bem complexa, ela usou uma "cola" para não errar a música. Só que, mesmo assim, ela se atrapalhou toda.

“Marília, como é que você decorava essa música?”, disparou a cantora lembrando do talento incomparável da sertaneja. O pedido de socorro funcionou e ela terminou a apresentação.

Recentemente, Murilo Huff contou sobre a saudade que sente de Marília Mendonça. O cantor sertanejo abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram e foi questionado por um internauta sobre a eterna rainha da sofrência, com quem teve um filho, Léo, que está com três anos.

"Sente saudade da Marília?", questionou um internauta. "Com certeza! E vou sentir todos os dias pro resto da minha vida. Marília, além de tudo que vivemos como casal, e além da amizade que tínhamos um pelo outro, é a mãe da pessoa mais importante do mundo pra mim", desabafou o artista.

Maiara tomando um drink e cantando Leão enquanto lê e letra: “Marília, como é que você decorava essa letra?” pic.twitter.com/bPTPE75uFy — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) March 28, 2023

Rara aparição

Filho da cantora Marília Mendonça (1995-2021) com o cantor Murilo Huff (27), o pequeno Léo (3) apareceu fofíssimo em uma nova foto feita pela avó paterna, Zaida Huff. Nas redes sociais, a vovó coruja registrou um momento do neto todo feliz no jardim.

Na imagem, o menino exibiu o seu sorrisão. “Léozinho e seu sorriso de tubarão”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs compararam o sorriso dele com o da mãe, que faleceu quando ele tinha apenas um ano de vida. “O rostinho da Marília, o sorriso dela também”, disse um internauta. “Sorriso da mãe misturado com pai”, afirmou outro. “A cara da mamãe”, declarou mais um.