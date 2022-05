Maiara faz desabafo misterioso: 'Eu vou errar tentando acertar'

Maiara, da dupla com Maraísa, surpreende o público com desabafo e diz: 'Desculpa ter tirado a capa de super mulher'

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 12h32

A cantora Maiara (34), da dupla com Maraísa (34), começou a semana com um desabafo misterioso no Twitter. Sem revelar o assunto por trás, ela falou sobre pedir para Deus guiá-la em sua vida. A artista ainda comentou que já sofreu alguns momentos, mas resolveu aceitar os planos de Deus em sua trajetória.

"Sonhos são feitos para realizar... Eu tenho meus anseios... E em quanto n resolvê-los internamente ou externamente não vou parar pra descansar... A vida nunca foi fácil... Nunca precisei florear... E não sou de ficar fingindo as coisas... Ainda não aprendi a fazer a fina... E não é agora que vou aprender... Afff e nem quero", disse ela.

E completou: "Minha cabeça é cheia de coisas... Quero fazer isso quero fazer aquilo... Ansiosa demais... Mas Deus sempre coloca tudo na minha vida no tempo certo... Nas minhas orações eu sempre peço pra ele fazer o melhor e fazer do jeito dele... E colocar sua vida nas mãos de Deus é a coisa. Mas saiba que podemos fazer... Muitas coisas não acontecerem do jeito que eu achava que tinha que ser... Mas por todas as vezes eu pedir antes de dormir que ele fizesse a vontade dele... Os planos foram maiores... Demorei muito pra entender... Já briguei muito, desgastei demais. Mas hoje vejo que está tudo no seu devido lugar... Aceitei o meu destino... Acolhi as minhas dores... Resgatei os meus amores... Fiz as pazes com o mundo... E entendi que tudo é obra dele! E que tudo é perfeito do jeito que é! Agradeço...".

Maiara ainda contou sobre seu novo pensamento. "A gente nunca vai saber o final da história... Os planos de Deus serão sempre infinitamente maiores... Só vejo amor... Só tenho amor... Eu me perdoo, eu perdoo, eu aceito, eu sou grato... Só vejo flores... Não tenho mais medo... Porque ele está no comando de tudo... Muitos vão duvidar da sua capacidade... Mas quando vc chegar lá... Os mesmo que duvidaram vão te aplaudir. Por isso foco no que deseja! Engraçado como somos o reflexo das pessoas que estão a nossa volta... Ainda não estou preparada pra falar de alguns assuntos... Porque toda tomada de consciência é muito dolorida... E se dói em mim imagina em vocês... Eu não tenho coragem... Ainda sou muito covarde... Graças a Deus... Dou graças a Deus... E na minha infinita humildade diante daquele que sabe de todas as coisas... Só peço discernimento pra ter as palavras certas, as ações certas, para almoçar os corações, trazer conforto, levar alegria, libertar, ser o poder de transformação na vida das pessoas", declarou.

Por fim, a cantora declarou: "Eu vou errar tentando acertar... Eu vou dar o meu melhor mesmo sabendo que vão me questionar... Mas o meu propósito... E o dom que Deus me deu... Não foi à toa... É maior que tudo... Que eu use a favor do bem... Eu vou pagar o preço feliz... Sei do que eu quero pra minha vida... Desculpa ter tirado a capa de super mulher por alguns minutos... Mas tá aí o meu desabafo... Agorinha a "capinha" volta!".

Vale lembrar que Maiara reatou o namoro com o cantor Fernando Zor há alguns meses e eles estão vivendo um relacionamento longe dos holofotes.