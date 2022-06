Maiara, da dupla com Maraísa, usa look curtinho em show

Irmã de Maraísa, Maiara arrasa ao aparece com shorts curtinho durante show e recebe elogios

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 11h48

A cantora Maiara (34), da dupla com Maraísa (34), encantou seus seguidores ao mostrar fotos do seu look para um novo show. A estrela apostou no modelito com as pernas de fora ao fazer uma apresentação em Petrolina, Pernambuco, nesta semana.

Nas fotos, ela surgiu de shorts estampado, blusa preta, jaqueta de couro e botas de cano alto. Nos comentários, ela foi muito elogiada. “Linda demais”, disse um seguidor. “Perfeita”, afirmou outro. “Que gata”, declarou mais um.

Na legenda, Maiara falou sobre o show. "Mais uma noite incrível em Pernambuco e fechando a semana com muita animação!! É sempre um prazer estar com vocês, assim podemos sentir de pertinho todo esse amor que vocês nos oferecem sempre e retribuir… Foi um domingo lindo! Obrigada, Petrolina, por nos receber dessa forma tão especial! Renovamos as nossas energias com esse carinho e já estamos prontas para iniciar a semana. Até a próxima, se Deus quiser!! Amamos vocês!!!", disse ela.

Maiara faz homenagem para a irmã, Maraísa

Há poucos dias, Maiara emocionou seus fãs ao fazer uma homenagem para a irmã, Maraísa, nas redes sociais.

"Essa é minha irmã exercendo seu ofício... De uma inteligência ímpar... Cantora, empresária, influencer, a solteira mais cobiçada do Brasil, a musa do sertanejo... A mulher mais forte que eu conheço, de uma alegria e espontaneidade incomparável...", começou ela.

Na sequência, a noiva de Fernando Zor (38) seguiu elogiando a irmã. "O símbolo de liberdade e leveza... A mulher de Deus, que nos proporciona bem estar, o alicerce da família... Dona de uma energia ímpar... Colocada, equilibrada, honesta, verdadeira, classuda... A que nada abala... Nada derruba! Aquela que vc sempre pode contar... Cheia de amor pra dar... ", continuou.

"A pessoa mais grata e feliz que eu conheço... Vc é a maior riqueza dessa terra... Quem tem vc tem tudo!Que honra ter nascido juntinha com vc! Te amo pra sempre minha ídola! Voa!", concluiu Maiara.