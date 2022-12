Luisa Sonza fica em choque com comentário de Gloria Groove: 'Bem grande'

Luisa Sonza é interrompida por comentário ousado de Gloria Groove e perde a linha de pensamento: 'Travou?'

A cantora Luisa Sonza (24) perdeu até as palavras ao ouvir um comentário inesperado feito pela cantora Gloria Groove (27) durante o programa 'Música Boa Ao Vivo', do Multishow. O momento aconteceu quando Groove comentou sobre os 'atributos' do cantor Xamã (33) e deixou a amiga totalmente sem graça.

No momento da declaração, Luisa Sonza fazia elogios para Xamã. “Ah, eu e o Xamã, a gente sempre teve uma relação muito próxima assim. Ele sempre foi um parceiro muito grande na minha vida”, afirmou a loira. Então, ela foi interrompida por Gloria Groove, que disparou: “Bota grande nisso, galera. Bem grande”.

Ao ouvir isso, Sonza perdeu a linha do pensamento e não conseguiu falar mais nada, demonstrando que ficou sem graça. Então, Groove comentou: “Segue, amiga! Travou, bicha? Foi só uma observação. Ai que besteira”. Com isso, a plateia caiu na risada e o vídeo ganhou repercussão nas redes sociais.

Luisa Sonza rebate crítica para a sua aparência

Recentemente, a cantora Luisa Sonza não ficou quieta ao ler uma crítica para a sua aparência. Ela fez questão de rebater um internauta que falou de sua imagem em uma montagem de fotos.

No Twitter, uma seguidora mostrou fotos da cantora e disse: “Famosos e seu incrível talento em destruir a própria imagem”. Então, Sonza respondeu para ela e ainda fez a sua própria montagem de fotos para comparação.

“Amor, eu posso até estar destruída e acabada na sua opinião. Mas pelo menos coloca foto posada x foto posada. E não uma foto posada com uma foto da sua televisão enquanto eu dou entrevista, ainda com o olho entreaberto. Segue exemplo”, escreveu.