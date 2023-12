Ludmilla mostra sua primeira foto com Beyoncé após encontro em Salvador

A cantora Ludmilla celebra encontro inédito com Beyoncé ao mostrar foto das duas juntinhas após aparição da diva pop em Salvador

A cantora Ludmilla fez a alegria dos seus fãs neste sábado, 23, ao mostrar a foto do seu encontro com a cantoraBeyoncé em Salvador, na Bahia, nesta semana. As duas se encontraram nos bastidores da aparição relâmpago da cantora pop no Brasil para o lançamento do filme sobre sua turnê Renaissance.

Na foto, Beyoncé surgiu com seu look prateado. Enquanto isso, Ludmilla apareceu com um modelo azul com transparência, que deixou sua barriguinha reta à mostra.

Na legenda, a brasileira celebrou a realização do sonho de encontrar a cantora internacional. "Nunca desistam dos seus sonho, eu te amo infinito @beyonce você mudou minha vida obrigada por existir. Obrigada @4iamivy por isso (segunda foto sou eu depois de receber a foto, quem tá postando é a minha alma)", afirmou ela, e completou: "Beyhives Brasil esse momento é todo nosso!!!!!!!!! Dedico essa foto a todos vocês".

Ludmilla conta detalhes do encontro com Beyoncé

Ludmilla contou detalhes do seu encontro com Beyoncé, nesta sexta-feira, 22, por meio de uma live. A cantora começou a carreira como MC Beyoncé e conheceu a artista norte-americana em Salvador, na Bahia.

"Eu não posso falar muito, mas foi um dia muito mágico, foi muito lindo. Ela é incrível! Ela é humana e maravilhosa. A luz que vem dela preenche o lugar. Ela é tão fofa. Foi tão mágico, foi tão lindo. Foi muito bom. Eu fiquei fazendo carinho na mão dela", disse Ludmilla com um grande sorriso.

"Ludmilla in the house começou bem! Simplesmente, a rainha da música mundial. Eu cheguei no camarim... ai eu não posso falar, mas foi muito bom. Eu não to com a foto ainda, mas vou receber. Quando eu receber vou fazer um pôster e vou pendurar na porta da minha casa", conta a cantora.