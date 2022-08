Ludmilla conta que está gastando R$2 milhões para show no Rock In Rio: ''Show da minha vida''

A cantora Ludmilla revelou que está se preparando para o "show da sua vida" na apresentação do Rock In Rio

O show de Ludmilla (27) no Rock In Rio promete! Durante a entrevista no Podpah, a cantora revelou que está investindo pesado na sua apresentação no festival.

Na conversa, a artista revelou quanto está gastando para que a performance saia do jeito que sempre sonhou.

"Estou preparando um canhão. Estamos gastando R$ 2 milhões com o show do Rock in Rio. Vai ser o show da minha vida", disse ela sem dar muitos detalhes para não estragar a grande surpresa.

"Estou com uma equipe monstra. Vai ser minha primeira vez no Rock in Rio com um show inteiro meu", declarou.

Vale lembrar que Ludmilla se apresentou em 2019 no Palco Sunset com Funk Orquestra.

Sem falar muito sobre o repertório, Lud deu um pequeno spoiler sobre o que os fãs podem esperar. "Vai ter todas as versões da Ludmilla", garantiu ela.

LUDMILLA LANÇA PARCERIA COM MARÍLIA MENDONÇA

O tão aguardado álbum Numanice 2 - Ao Vivo, da cantora Ludmilla (27), chegou na noite de terça-feira, 23, nas plataformas digitais! Uma música específica do projeto, gravado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, chamou atenção dos fãs, a canção Insônia, parceria inédita com a eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021).

