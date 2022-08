Com look all-black, Ludmilla compartilha álbum de fotos no show de Rosalía

A cantora Ludmilla escolheu um poderoso look all-black para marcara presença no show da artista espanhola Rosalía

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 18h12

Nesta terça-feira, 23, Ludmilla (27) compartilhou em seu Instagram uma série de fotos no show da cantora espanhola Rosalía (29) que aconteceu neste último dia 22 em São Paulo.

A artista brasileira usava um look todo preto composto por um cropped, calças de couro e luvas que cobriam seu antebraço.

A esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves (30) também apareceu nas fotos e vestia um cropped de zebra que deixava sua barriga inteira à mostra. A participante do BBB 22 também usava uma jaqueta e calças brancas.

Após o show, a dona do álbum Numanice se encontrou com Rosalía em uma festa. A artista da Espanha usava um body de brilhantes com longas botas pretas.

“Motomamis na casa. Noite de rebelado com meu amor Rosalía. ABAFA!”, escreveu Ludmilla na legenda da postagem.

Os fãs da cantora adoraram a postagem, principalmente as imagens do encontro entre as duas artistas. “Maravilhosas”, comentou uma seguidora. E outro seguidor escreveu: “As rainhas”.

Famosas com Rosalía!

Além de Ludmilla, diversas celebridades se divertiram com Rosalía! A atriz Camila Queiroz também esbanjou beleza no evento com um look all-black composto por cropped, jaqueta e calça.

Quem também se divertiu na festa da cantora espanhola foi Bruna Marquezine que soltou a voz no karaokê ao som de Justin Bieber.

E a vencedora do BBB 21, Juliette Freire estava esbanjando estilo com um look de couro todo preto e uma máscara que tapava toda sua cara.