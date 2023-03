Liam Hemsworth estaria processando Miley Cyrus por conta de música e acusa cantora de difamação

Fontes dizem que Liam Hemsworth está com medo de perder papéis em Hollywood por conta da música da ex-esposa

No início do ano Miley Cyrus (30) lançou o seu mais novo hit, Flowers, a canção - cheia de indiretas - fez a cantora ficar no primeiro lugar de diversas paradas musicais. Mas parece que alguém não gostou disso, Liam Hemsworth (33), ex-marido da artista, estaria movendo uma ação judicial contra ela por difamação.

De acordo com o site AceShowBiz, os advogados do ator teriam aberto o processo de difamação em meio aos boatos sobre uma suposta perda de trabalho em The Witcher, seriado da Netflix. O ator estaria cotado para entrar na série no lugar de Henry Cavill, como o bruxo Geralt de Rivia.

No entanto, com o sucesso de Flowers, a imagem de Hemsworth teria deteriorado. Com isso, os produtores não gostariam de ter a polêmica traição ligada com a série e, dessa forma, estariam afastando o ator da produção.

A música de Cyrus foi lançada em 13 de janeiro, dia do aniversário de 33 anos do ator. A letra da obra trata de uma mulher extremamente solitária em seu relacionamento. Miley também teve inspiração em um hit Bruno Mars, "When I Was Your Man", de 2012, que Liam dedicou para a cantora quando ainda estavam juntos. Em vários dos versos, a cantora aparenta responder o que é cantado.

"Eu posso comprar flores para mim mesma, escrever meu nome na areia, conversar comigo mesma por horas, ver coisas que você não entende. Eu posso me levar para dançar. E eu posso segurar minha própria mão. Sim, eu posso me amar melhor do que você pode”

Uma referência menos óbvia ao antigo relacionamento está em um incêndio vivenciado pelo ex-casal, em 2018, quando moravam em casa em Malibu, que pegou fogo após incêndios florestais tomarem conta da Califórnia.

"Nós éramos bons, nós éramos ouro. O tipo de sonho que não pode ser vendido. Nós éramos certos até não sermos mais. Construímos uma casa e a vimos queimar", cantou em outro trecho.

Tanto Hemsworth quanto Cyrus ainda não se pronunciaram em público sobre o suposto processo movido pelo ator e noticiado pelo AceShowBiz.