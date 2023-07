Lauana Prado revela como conheceu Diego e Victor Hugo, seus parceiros em novo single

Lauana Prado lança nova música com a dupla Diego e Victor Hugo, chamada 'Beijo Fuleiro', e celebra a longa amizade deles: 'Nos damos muito bem'

A cantora Lauana Prado lança nesta quinta-feira, 6, o seu novo hit da carreira. A canção Beijo Fuleiro é uma parceria dela com a dupla Diego e Victor Hugo, e ela contou mais detalhes sobre a amizade com os cantores. Em conversa com a CARAS Digital, a artista contou que conheceu a dupla quando eles ainda trabalhavam apenas como compositores e a amizade dura até hoje.

“Eu conheci os meninos na época que escrevíamos como compositores para outros projetos e tivemos a oportunidade de nos encontrarmos em estúdio e backstage de shows de rádios também. Sempre que estamos juntos, a resenha é muito legal, eles são muito queridos. Nós temos uma admiração muito grande uns pelos outros, e a história de vida deles é muito parecida com a minha, e por isso temos toda essa identificação”, contou ela.

Além disso, ela explicou como surgiu a ideia de chamá-los para o feat. “Eu gosto muito dos meninos, nos damos muito bem. Eu convidei porque acho que a música combina bem com o estilo deles. Quando eu fiz o convite, eles adoraram e estar com eles é sempre muito bom”, afirmou.

A canção fala sobre o desejo de ficar com outras pessoas para esquecer um amor e a cantora confessou que já viveu algo parecido em sua vida. "A música representa muito as questões que giram em torno de um término de relacionamento recente. Tem sempre uma parte que sai “metendo o louco” e em contrapartida tem a outra parte, que fica apenas esperando. Acho que ela tem muito a cara do Brasil, e vai gerar uma identificação muito grande com quem gosta de sertanejo e já teve essas experiências em relacionamentos. Eu já estive dos dois lados (risos), como muita gente, então por isso eu acho que pode gerar essa identificação com as emoções das pessoas", revelou.

O single será lançado nesta quinta-feira, 6, e o clipe chega ao YouTube na sexta-feira, 11, às 11h.