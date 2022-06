Lary se prepara para lançar 'Sorte Que Acabou', faixa de composição própria: "Transformar a dor''

Lary se prepara para lançar música autoral com Nanno, responsável por sucessos com Zeeba, Bruno Martini e OutroEu

Redação Publicado em 09/06/2022, às 12h47

A cantora Lary apresenta nesta sexta-feira, 10, o seu mais novo single intitulado Sorte Que Acabou.

A faixa que chega em todas as plataformas digitais chega acompanhada de um video clipe que traz ainda um link com a narrativa do último lançamento da cantora, Tu Não Merecia. Enquanto esse trazia uma Lary vulnerável, melancólica e envolvida num relacionamento tóxico, o novo som apresenta uma versão solar, de quem superou e seguiu em frente.

"É uma composição minha com o Nanno, um cantor e compositor incrível que tenho o prazer de também ser amiga além de parceira profissional! Nanno escreve também músicas pro Zeeba, Outro Eu, 3030, Bruno Martini entre muitos outros artistas de peso do mercado musical! A gente aborda a superação na música, que pra mim é diferente de esquecer. Superar é ter consciência do que aconteceu e seguir em frente mesmo assim. Transformar a dor que te causaram em força pra continuar!", detalhou.

A direção ficou por conta do Gabe Gomez, mesmo diretor do clipe de Às Dez, que abriu os trabalhos solos da cantora em 2022 e conquistou a capa da playlist R&B Brasil, no Spotify por 05 semanas consecutivas. Com a carreira cada vez mais consolidada, Lary de destaca no segmento da música nacional.