Jonas Brothers no Brasil; banda faz único show em São Paulo

Jonas Brothers se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 16 de abril; a pré venda começa nesta quinta-feira, 14

Depois de 11 anos, os Jonas Brothers voltam ao Brasil em 2024. A banda formada pelos irmãos Kevin Jonas, Joe Jonas e Nick Jonas faz um único show, no dia 16 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo. A apresentação faz parte da Jonas Brothers The Tour, na qual eles celebram seus cinco álbuns e passaram por 26 países, em um total de 98 shows.

"Nós ouvimos você e não podíamos concordar mais que está na hora de voltarmos para a AMÉRICA LATINA!! Brasil, Colômbia, Peru, Chile, Argentina e México... Nos vemos no próximo ano", escreveram os irmãos no perfil oficial da banda. Cada país recebe um show do JB, exceto o México, onde eles farão três apresentações.

Os ingressos para o show do dia 16 de abril, em São Paulo, começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 14, às 10h, para quem possui cartão de crédito Santander, e vai até sexta-feira, 15. Para o público geral, a venda começa no sábado, 16. A bilheteria oficial física será no Pacaembu, entre os dias 14 de dezembro e 17 de dezembro, das 12h às 18h. As vendas pela internet acontecem no site da Ticketmaster.

Os preços vão de R$175 (meia entrada cadeira superior) a R$ 740 (inteira, pista premium). Confira abaixo:

Pista Premium

Inteira R$ 740 / Meia R$ 370

Cadeira Inferior

Inteira R$ 540 / Meia R$ 270

Pista Comum

Inteira R$ 440 / Meia R$ 220

Cadeira Superior

Inteira R$ 350 / Meia R$ 175

Os Jonas Brothers vieram para o Brasil apenas duas vezes, uma em 2009 em que passaram apenas por São Paulo e Rio de Janeiro. E outra em 2013, quando passaram por mais capitais do país. Vale lembrar que em 29 de outubro de 2013, a banda anunciou que iria se separar. Porém, em 2019, os irmãos de reuniram novamente com o lançamento da canção “Sucker”.