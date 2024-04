Joe Jonas, do Jonas Brothers, é visto por fãs em pastelaria em São Paulo

No Brasil para o show do Jonas Brothers, Joe Jonas é visto e tietado por fãs em pastelaria na Avenida Paulista, em São Paulo; veja!

A banda Jonas Brothers realizou um show único no Brasil na última terça-feira, 16, após 13 anos sem visitar o país. E parece que eles continuam curtindo o clima brasileiro para conhecer um pouco dos pontos turísticos e culinária em São Paulo.

Nesta quinta-feira, 18, o cantor Joe Jonas foi visto dando um passeio pela Avenida Paulista, principal ponto turístico da capital paulista. O artista foi flagrado pela manhã deixando uma pastelaria no centro da cidade e acabou sendo tietado por fãs.

Na ocasião, Joe foi super solicito e acabou tirando fotos com uma fã, que compartilhou o registro em seu perfil oficial do X, antigo Twitter. No entanto, ela acabou não dando muitos detalhes de como ocorreu o encontro. Os irmãos Nick e Kevin Jonas não estavam presentes no passeio.

Os fãs foram a loucura nas redes sociais e reagiram ao flagra com muito humor. "Se eu to andando na Paulista e cruzo com ele, eu penso: 'kk o cara igual o Joe Jonas que loucura'", disse uma internauta. "Eu nem ia acreditar no que estava vendo", disparou outro. "Por que eu não dou essa sorte?", questionou mais um.

Confira:

Jonas Brothers faz apresentação única em São Paulo após 11 anos

Na noite da última terça-feira, 16, a banda Jonas Brothers fez seu grande retorno aos palcos brasileiros após 11 anos sem visitar o país. Os irmãos Nick, Joe e Kevin Jonas subiram aos palcos do Allianz Parque, em São Paulo, para uma apresentação única de sua turnê de divulgação do seu disco mais recente, The Album.

O trio agitou o público da capital paulista com os grandes sucessos da banda e ainda apostaram em looks de tirar o fôlego para o show. Joe Jonas apareceu com calças de couro preta, cinto de fivela, além de uma jaqueta de couro azul super estilosa. Nick Jonas arrasou com um conjunto de alfaiataria bege listrado. Kevin Jonas foi no básico, mas encantou com uma camisa marrom com alguns botões abertos.

Clique aqui e confira as fotos da apresentação!