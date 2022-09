Jessie J é vista com namorado em praia do Rio de Janeiro

A cantora Jessie J foi vista em uma praia do Rio de Janeiro ao lado do seu namorado, Chanan Colman

09/09/2022

Nesta quinta-feira, 8, a cantora Jessie J (34) foi vista curtindo muito as praias do Rio de Janeiro pela manhã. Junto de seu namorado, o jogador de basquete Chanan Colman (38), e alguns amigos, Jessie estava se divertindo nas areias cariocas.

Vestindo um maiô vermelho, Jessie arrasou ao mostrar sua boa forma perto do mar. Depois disso, o casal foi visto na piscina do hotel entre carícias. A cantora também bateu uma bolinha dentro d’água com os amigos.

Jessie J é vista no Rio de Janeiro - Créditos: Delson Silva / AgNews

Jessie J é vista no Rio de Janeiro - Créditos: Delson Silva / AgNews

Namorado de Jessie J é visto com ela no Rio de Janeiro - Créditos: Delson Silva / AgNews

Jessie J é vista no Rio de Janeiro - Créditos: Delson Silva / AgNews

Jessie J fará show em São Paulo

No dia 10 de setembro a cantora Jessie J fará um show único na cidade de São Paulo, no Pavilhão Pacaembu, na Zona Oeste da capital paulista. No setlist, a cantora irá apresentar sucessos como Nobody’s Perfect, Domino, Price Tag, Masterpiece e Who’s Laughing Now.

A cantora que tem mais de 10 anos de carreira com vários sucessos na bagagem, começou sua vida na música como compositora para artistas como Justin Timberlake, Chris Brown e Miley Cyrus, teve sua primeira música lançada em 2010. "Do it like a dude" chegou ao top 2 das paradas do Reino Unido, país de nascimento de Jessie J. O curioso é que a música teria sido escrita para Rihanna, que acabou não aproveitando.

Jessie J fará show único em São Paulo: