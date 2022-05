Jessie J fará show único em São Paulo em setembro

Jessie J fará show único em São Paulo após apresentação no Rock in Rio 2022 em setembro

Redação Publicado em 31/05/2022, às 14h32

A cantora inglesa Jessie J (34) está com data marcada para retornar a São Paulo.

A estrela, que também está com uma apresentação marcada no Rock in Rio 2022, no dia 8 de setembro, irá se apresentar no dia 10 de setembro no Pavilhão Pacaembu, na Zona Oeste da capital paulista.

O show único foi anunciado nesta terça-feira, 31, pela produtora T4F. Os ingressos estão à venda e variam de R$ 150 (pista meia-entrada) a R$ 672 (camarote inteira). É possível comprar os ingressos sem taxa de conveniência no Teatro Renault (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 - Bela Vista, São Paulo - SP).

No setlist, a estrela pop apresentará seus grandes sucessos conquistados em 10 anos de carreira, como Nobody's Perfect, Domino, Masterpiece e Who's Laughing Now.

Jessie J fará show único em São Paulo após apresentação no Rock in Rio em setembro: