Irmã de Chitãozinho e Xororó morre em Campinas: 'Profunda dor'

Equipe de Chitãozinho e Xororó confirma a morte da irmã deles, Rosaria Lima

Os cantores Chitãozinho e Xororó estão de luto. Os dois anunciaram a morte da irmã Rosaria Lima em Campinas, no interior de São Paulo, que é onde boa parte da família vive.

A morte dela foi confirmada pela equipe da dupla nas redes sociais. “É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Rosaria Lima, irmã de Chitãozinho e Xororó. A família agradece o entendimento de se reservarem nesse momento de profunda dor”, informaram.

Por enquanto, a causa da morte não foi revelada pela família.

Ao celebrar os 50 anos da dupla Chitãozinho e Xororó, os irmãos relembraram uma história antiga com a irmã Rosaria. Eles contaram que, quando era criança, ela rasgou as folhas de um caderninho de composições do pai e levou uma grande bronca dele. Porém, para evitar que a irmã fosse castigada, Chitãozinho e Xororó começaram a cantar as músicas do pai para ele lembrar das letras, mesmo com o caderninho rasgado.

"Ele ficou muito bravo, queria bater nela. Naquela época a gente entrava no chinelo, do pai e da mãe. A nossa mãe ficou nervosa, entrou no meio, deu um clima pesado, aí um de nós, não lembro se eu ou o Xororó falou 'não, pai, é essa música que o senhor quer? A gente sabe cantar. Aí ele: ué, sabe como? Nós falamos: vamos cantar", disse Chitãozinho ao site G1. Então, Xororó completou: "Nós falamos: a gente sabe cantar todas as músicas do caderninho do senhor. Ele disse: 'Como assim? Então canta aí".