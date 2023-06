Gloria Groove comandará festival de música eletrônica no interior de São Paulo

Além de Gloria Groove, evento contará com 19 DJs, incluindo atrações internacionais

Gloria Groove (28) comandará um festival de música eletrônica em Olímpia, no interior de São Paulo. A cantora será a principal atração do Biggerland Festival, evento que vai celebrar 10 anos da tradicional festa homônima. O encontro está marcado para acontecer entre os dias 15 e 17 de setembro na capital das termas brasileira, a 436 quilômetros de São Paulo.

Além de Gloria Groove , o festival, que contará com cinco festas e atrações internacionais, trará em seu line-up 19 DJs com a direção artística de Gustavo Vianna, idealizador da festa. Os destaques internacionais ficarão por conta do espanhol Neo Scott, o mexicano Isak Salazar e o chileno Axis.

O line-up nacional será composto por Alberto Ponzo, Alê Valle, Bruno Bassi, Earl Oliveira, Gabriel Pinheiro, Gustavo Vianna, Junyo, Márcio Tesouro, Márcio Pinheiro, Mara Borges, Mari Casagrande, Rick Braile, Rodolfo Bravat, Thiago Pereira, Tommy Love e Victor Vieira. A expectativa da organização é reunir milhares de pessoas ao longo dos três dias de evento.

Também estão confirmados no evento atrações como os shows de stand-up comedy com os atores Júnior Chicó e Lindsay Paulino, famoso por encarnar personagens como Rose, a doméstica do Brasil, além de um show feito especialmente pela cantora Gloria Groove para celebrar o evento.

Um dos palcos do festival será o Hot Beach Park e Resort, além de outros pontos turísticos da cidade que ainda serão anunciados. Outras informações sobre o show de Gloria Groove e ingressos do evento ainda serão divulgadas. A CARAS Brasil apurou que a cantora, também conhecida como Lady Leste, produzirá, na ocasião, um show inédito para o Biggerland Festival.

CENA LGBTQIA+ NO INTERIOR DE SÃO PAULO

De acordo com Hugo Henrique, um dos organizadores do evento, a escolha da estância turística no interior de São Paulo se deu pelo fato de Olímpia, atualmente, ser um dos locais mais visitados no Brasil, com cerca de 3,2 milhões de turistas por ano, possuir boa rede hoteleira, restaurantes e atrações turísticas. "Trabalhamos para oferecer o melhor para nosso público e por isso, quisemos sair da zona de conforto de produzir grandes festas da cena LGBTQIAPN+ para organizar uma experiência única, com centenas de pessoas envolvidas na organização e que marque a vida de quem participar dela".

A capacidade de público hospedado dentro do local do evento é de 1.500 pessoas e segundo a organização, mais de 65% dos pacotes já foram comercializados e é importante ressaltar que só quem o comprou ou comprar terá acesso a todas as festas.

SERVIÇO

Bigger Land Festival

De 15 a 17 de setembro, em Olímpia (SP)

Site oficial: https://www.biggerland.com.br/

Redes sociais:

Instagram: @biggerlandfestival

Facebook: Biggerland Festival

Informações sobre pacotes e ingressos: Brighton Experience