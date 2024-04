Gal Costa: viúva rebate acusações de agressão contra a cantora: 'Nunca ocorreu'

Viúva de Gal Costa, Wilma Petrillo se pronunciou e rebateu as acusações de agressão feitas por Gabriel Costa, filho da cantora

O embate na Justiça entre o filho de Gal Costa (1945-2022) e a viúva da cantora ganhou mais um capítulo. Wilma Petrillo se pronunciou mais uma vez a respeito do assunto e rebateu as acusações, feitas por Gabriel Costa, de que teria agredido a artista.

Em entrevista ao Estadão, a viúva de Gal explicou que as duas possuíam alguns conflitos, mas garantiu que nunca houve qualquer tipo de agressão durante os anos em que viveram juntas. "Às vezes, divergíamos em algumas coisas. Exemplo: eu gosto desse copo. Ah, mas eu não gosto. Agora, tumulto? Briga de bater? Jamais. Te juro. Nunca ocorreu", declarou.

"Eu não sou desse tipo. Gal muito menos. Eu iria bater em Gal por que? Porque eu a achava feia, gorda, burra, que não cantava? É de uma estupidez dizer uma coisa dessas... As empregadas podem testemunhar. Aliás, minha empregada se ofereceu para testemunhar", completou Wilma Petrillo.

Na sequência, ela ainda contou que se considera mãe de Gabriel Costa. De acordo com o jovem de apenas 18 anos, Gal Costa e Wilma não tinham uma união estável de fato como ela afirma. "Nosso casamento era público. Gal era uma pessoa pública. Eu não, pois sempre me recolhi. Ele sabia mesmo. Eu e Gal usávamos aliança. Ele percebeu que nossos anéis eram iguais", disse.

Wilma Petrillo reforçou que o filho da ícone da MPB estaria sendo influenciado pela namorada. "Só pode vir dela. Eu conheço o filho que eu tenho. Ele jamais faria isso", concluiu. Recentemente, em entrevista concedida ao Fantástico, da Globo, a viúva da cantora disse que o filho de Gal namora, atualmente, uma mulher 30 anos mais velha que ele.

Ainda na mesma reportagem, onde Gabriel Costa também conversou com o Fantástico e explicou o pedido de exumação do corpo da mãe, ele afirmou que Wilma solicitou o reconhecimento da relação com Gal Costa para usufruir do patrimônio deixado pela artista.

"Ela virou empresária da minha mãe, realmente. Elas começaram a morar juntas, só que sem nenhum tipo de relacionamento além da amizade e do trabalho. Apenas para ela ser herdeira junto comigo. Para ela poder pegar uma porcentagem do dinheiro. Onde está, entendeu? As coisas ou o dinheiro ou os móveis ou os imóveis. Só isso eu quero saber. Essa é a minha principal dúvida. Onde está?", disse o filho da cantora, na ocasião.

Justiça nega pedido de exumação do corpo de Gal Costa

A Justiça de São Paulo negou o pedido de exumação do corpo da cantora Gal Costa, que faleceu em 2022. Isso porque a Vara de Registros Públicos informou que este assunto não faz parte da esfera deles. Agora, o caso foi encaminhado para a polícia, por meio da Central de Inquéritos Policiais e Processos (CIPP) para avaliação de uma investigação do caso.

Vale lembrar que o pedido de exumação foi feito pelo filho dela, Gabriel Costa, que gostaria de levar os restos mortais da mãe para um cemitério no Rio de Janeiro - já que ela está sepultada em São Paulo.