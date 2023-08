Gabriel Henrique se pronuncia pela primeira vez após conquista em reality americano: “Estou em choque”

O cantor brasileiro Gabriel Henrique comentou pela primeira vez sobre chegar a semifinal no reality show americano America’s Got Talent

Nesta quarta-feira, 2, o cantor Gabriel Henrique veio a público comentar pela primeira vez após chegar à semifinal do programa americano “America’s Got Talent”. No episódio da competição que foi exibido nesta terça-feira, 1, Gabriel conquistou o botão dourado após cantar uma música de Whitney Houston.

Com a conquista, o mineiro de 27 anos foi muito elogiado por famosos e celebrado aqui no Brasil. Após esta onda de carinho, Gabriel foi ao seu Instagram se manifestar pela primeira vez após a exibição do episódio.

“Eu estou tentando arrumar um jeito de entrar aqui nos stories para falar, mas eu estou tão emotivo, já chorei tanto, olha meu olho”, comentou o cantor visivelmente emocionado em seus stories.

Ele ainda comentou como assistiu ao episódio que revelava que iria para a semifinal: “Estou em choque ainda com o que aconteceu ontem, com o que está acontecendo. Ontem estava com a minha família assistindo, vou até postar o vídeo da gente assistindo juntos o programa”.

“Eu só tenho que agradecer o carinho de todo mundo que está mandando mensagem, e dizer que seu não sou nada sem Deus. E que eu estou muito em choque ainda, não estou acreditando. Muito obrigado, galera”, finalizou o cantor gospel de Minas Gerais.

Após a conquista de Gabriel a nível internacional, muitos brasileiros foram atrás de saber mais detalhes sobre o cantor que virou semifinalista do programa de talentos americano. Gabriel Henrique é de Contagem, Minas Gerais, e tem 27 anos.

Como disse ao se apresentar aos jurados do programa, ele sempre cantou em igrejas. E, mais recentemente, começou a gravar vídeos no TikTok para compartilhar seu dom musical.

Reações!

Os jurados do America’s Got Talent se surpreenderam com a apresentação de Gabriel no programa. “Se Whitney Houston e Mariah Carey tivessem um filho, seria o Gabriel”, brincou a modelo Heidi Klum que é jurada do programa.

Mas para além do elenco da competição americana, famosos brasileiros se mobilizaram para celebrar a conquista de Gabriel. Eu chorei”, escreveu a atriz Bruna Marquezine nos comentários do vídeo da apresentação do cantor.