Quem é Gabriel Henrique? O brasileiro que brilhou no America's Got Talent

O cantor brasileiro Gabriel Henrique chamou a atenção com sua voz marcante no America's Got Talent e até ganhou a campainha de ouro

O cantor brasileiro Gabriel Henrique conquistou uma legião de fãs ao fazer sucesso no reality musical America's Got Talent, da NBC, na noite de terça-feira, 1º. Isso porque ele deu um show ao cantar a música Run To You, de Whitney Houston, e chamou a atenção com sua voz marcante. Inclusive, ele ganhou a campainha dourada dos jurados da atração e conquistou uma vaga na semifinal. Agora, todo mundo quer saber: quem é Gabriel Henrique? Conheça mais sobre ele aqui !

Gabriel Henrique tem 27 anos e nasceu em Contagem, Minas Gerais. Ele é cantor gospel e gosta de exibir suas performances em vídeos nas redes sociais. Ele cerca de 300 mil seguidores no Instagram e mais de 500 mil no TikTok.

No Brasil, ele já participou do show de calouros do Programa Raul Gil quando tinha apenas 8 anos de idade e também voltou à atração nos anos de 2019 e 2021. Inclusive, ele já dividiu o palco com Gabriela Rocha, que é uma cantora gospel famosa.

Após o sucesso no America's Got Talent, Gabriel deixou um recado nas redes sociais para comemorar a sua conquista. "É GOLDEN BUZZER BRASIL !!!! É tanta emoção que estou sentindo que palavras não são capazes de expressar, mas antes de qualquer coisa tenho que dizer que toda honra será sempre dada a Deus.Pois, se não fosse por Ele, nada disso teria sido possível! Minha voz veio Dele! Desde o início me capacitou e colocou pessoas no meu caminho para me encorajar e me ajudar!", disse ele.

E relembrou quando foi chamado para participar do reality. "Quando fui convidado para participar do programa, estava passando por um momento tão difícil e pessoal na minha vida, que jamais imaginaria que Deus ia me levar lá no EUA e me honrar desse jeito simplesmente no maior show de calouros do mundo @agt @agtauditions !!! Não posso jamais deixar de agradecer a @sofiavergara por acreditar e confiar no meu talento, o meu muito muito MUITO obrigado Sofia, não sei explicar como me sinto, são muitas emoções, tenho apenas gratidão", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Henrique (@gabbrielhenrique)

