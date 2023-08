Famosos reagem a participação de brasileiro no America’s Got Talent: “Chorei”

O brasileiro Gabriel Henrique conquistou a campainha dourada ao cantar Whitney Houston no America’s Got Talent e está na semifinal do reality-show

Nesta terça-feira, 1, o cantor brasileiro Gabriel Henrique foi destaque internacionalmente ao participar do programa de televisão americano “America’s Got Talent”. O artista de 27 anos cantou a canção Run To You de Whitney Houston para os jurados e conquistou a campainha dourada, que o leva diretamente para a semifinal do reality-show.

Após sua apresentação, a top model Heidi Klum, que é uma das juradas do programa, comentou sobre a performance: “Se Whitney Houston e Mariah Carey tivessem um filho, seria o Gabriel”. O comediante Howie Mendel também rasgou elogios: “Eu não esperava essa voz saindo de você! Você soa como a maior e melhor diva pop, que já existiu”.

O empresário Simon Cowell, que sempre tece duras críticas aos participantes do programa, gostou da apresentação do brasileiro: “Você não sabe o quão bom você é. Foi incrível”. A ida de Gabriel para a semifinal do programa foi garantida pela atriz Sofia Vergara, que ficou conhecida por seu papel na série “Modern Family”: “Eu não tenho palavras. Isso foi tão perfeito, espetacular. Sua voz é linda, sua energia, quem você é... foi perfeito”.

A grande conquista de Gabriel foi sucesso no mundo inteiro, e em seu país natal, não poderia ser diferente. Além da participação do cantor de Minas Gerais render diversas notícias e elogios, alguns famosos se manifestaram comemorando a conquista de Gabriel.

Em seu Instagram, o cantor gospel compartilhou um comentário da atriz Bruna Marquezine reagindo ao vídeo em que Gabriel conquistou a campainha dourada. “Eu chorei”, escreveu a atriz no comentário curtido pelo artista.

Quem também celebrou a conquista do mineiro foi o influenciador Felipe Neto que compartilhou o vídeo da performance de Gabriel em seu Twitter e comentou: “MEU DEUS DO CÉU”.

Gabriel ainda participou de um momento divertido nos bastidores em que se encontrou com o apresentador do reality show, Terry Crews, e cantou com ele a música “Thousand Miles” famosa por ser cantada pelo ator no filme “As Branquelas”.

Quem é Gabriel Henrique?

Após sua voz ganhar projeção internacional com sua participação e conquista no America’s Got Talent, o mundo ficou curioso para saber mais detalhes sobre a vida de Gabriel Henrique.

O cantor de 27 anos é brasileiro e nasceu em Contagem, cidade de Minas Gerais. Como ele disse na hora de se apresentar aos jurados do programa, ele sempre cantou na igreja. Recentemente, o mineiro grava vídeos para o TikTok.