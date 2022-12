Gabily confirma desavença com Anitta por música: "a gente não se fala mais"

Gabily afirmou que Anitta teria lançado um projeto muito parecido ao dela e enviou indireta

A cantora Gabily (27) confirmou a briga que teve com Anitta (29) e explicou o motivo do desencontro. Elas teriam tido um conflito por conta de um trabalho lançado pela dona de 'Envolver', que segundo Gabily, seria muito similar a uma proposta que ela havia enviado para Anitta.

Ela afirmou que antes de conversar com Anitta, acabou enviando uma indireta no Instagram: "Estou com vontade de gritar aos quatro cantos do mundo o que estou sentindo. Agora vendo que as pessoas pegam a sua ideia na cara de pau e te passam pra trás, sem dó! Isso só me confirma que a errada nunca fui eu. As pessoas falam reflexo delas mesmas, pra querer queimar os outros. Se vocês soubessem, mano. Esperando sinal de Deus para o que devo fazer com relação a mais esse fato. Calar a boca como sempre e esperar a Justiça de Deus ou falar de uma vez tudo!".

Após escrever aquilo, ela resolveu conversar diretamente com a 'poderosa'."Sempre respeitei, sempre vou respeitar muito o que a Anitta significa pra mim. Como artista, como mulher em si e enfim, a luta dela e tudo que ela construiu até hoje. Isso não mudou absolutamente nada pra mim! Mas a gente teve um desencontro, sim, por conta de um projeto que eu cheguei a falar por alto assim na internet, antes de conversar com ela no WhatsApp. Mas depois mandei tudo pra ela no privado. Mandei os prints porque era uma coisa muito similar ao que eu tinha mostrado pra ela dois anos antes dela lançar", explicou ela ao podcast 'PodCats', com apresentação de Lucas Guimarães e Camilla Loures.

"Só que eu acabei postando um negócio na minha rede social, antes de eu conversar com ela [Anitta]. E aí depois que eu conversei com ela, eu entendi. Ela falou: 'Não, não tem nada a ver. Foi isso e isso'. Eu apaguei [a indireta] e falei: 'Não, beleza! Estamos tendo essa conversa aqui e está tudo resolvido'. Só que esse negócio que eu postei e apaguei, reverberou depois de três dias. Eu estava em Ibiza, estava viajando e não fazia sentido nenhum na minha cabeça aquilo ali ter reverberado, depois de eu ter apagado e conversado com ela", continuou.

Gabily afirmou que a amizade nunca mais voltou após Anitta ver as indiretas que havia mandado: "Ficou mal-entendido. Acabou acontecendo isso, de ela me dar unfollow. Hoje a gente não se fala mais, mas continuo admirando o trabalho dela".

