Flay conta que foi convidada para gravar em Miami após ter feito cover de Adele

Matou a curiosidade! Flay, do BBB 20, finalmente revela como foi parar em Miami

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 15h22

No meio de fevereiro, Flay (27) conseguiu conquistar a web inteira ao publicar um vídeo cantando Easy On Me.

E, parece que não foram só os internautas que aprovaram o cover.

Inclusive, na última quarta-feira, 18, a cantora apareceu do nada em um estúdio musical em Miami, na Flórida!

Após animar muito os fãs com a foto nos EUA, ela usou seu Twitter para contar que foi convidada para gravar lá por um produtor que viu o vídeo dela cantando a música de Adele (33).

“Eu só queria dizer, pinguinhos, que estou em Miami graças ao cover de Adele que chegou até um dos grandes produtores aqui da indústria e acabou me trazendo até aqui”, começou contando. “Foi cruamente por causa da minha arte, mesmo não tendo hits”.

“Independente do que aconteça, já me sinto vitoriosa. A ideia aqui é uma carreira paralela, mas depois explico isso melhor pra vocês. Pra mim, está muito claro o plano de Deus. Na verdade, eu nunca sonhei tanto com dinheiro e fama, eu queria minha arte tocando emocionando corações e sendo reconhecida e respeitada por isso. Com isso, quero deixar uma mensagem importante: não confundam ser artista com ser famoso”, disse a ex-participante do BBB 20 em seguida.

“O cantor de rua, o artesão, o pintor, o ator com a plateia vazia no teatro… Arte não é ser famoso, começa por aí. Parem de desmerecer quem não tem milhões de seguidores, isso não define ser artista ou não, ser artista é difícil demais no nosso país”, admitiu.

“Mesmo assim, respiramos arte, somos ricos de arte no Brasil, valorizamos pouco os nossos artistas no geral pra aplaudir muito números e não a arte em si, infelizmente, isso frustra muitos e até faz desistir. Ser artista é pura e genuinamente por amor, qualquer coisa diferente disso é com qualquer outro propósito, menos pela arte”, desabafou a mãe de Bernardo (3) ao final.

Veja os posts em que Flay conta sobre ter sido convidada para Miami:

Eu só queria dizer pinguinhos que estou EM MIAMI graças ao cover de Adelle que chegou até um dos grandes produtores aqui da indústria e acabou me trazendo até aqui, foi cruamente por causa da minha arte mesmo não tendo Hits, independente do que aconteça JÁ ME SINTO VITORIOSA + — FLAY (@flaayoficial) May 18, 2022

Relembre o vídeo de Flay cantando Easy On Me, de Adele: