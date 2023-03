Filho de 6 anos do rapper Flo Rida cai do quinto andar de prédio

Menino de 6 anos, filho de Flo Rida tem hidrocefalia e fraturou diversas partes do corpo

O filho do rapper Flo Rida sofreu um acidente e está internado em estado grave na UTI. Ele caiu do quinto andar de um prédio em Nova Jersey, Estados Unidos. Ele quebrou a pélvis, teve hemorragia interna, além de dilaceração no figado e colapso no pulsão.

Segundo a imprensa internacional, a mãe de Zohar Paxton fez um boletim do acidente, que ocorreu faz três semanas. Segundo ela, o prédio tinha janelas em condição "perigosa", fazendo com o filho, que tem hidrocefalia, caísse.

"Como mãe solo com uma criança que precisa de cuidados especiais, isso é um pesadelo. Meu coração está quebrado em milhões de pedaços. Estou devastada, com raiva e lutando com a ideia de que meu único filho sofreu graves ferimentos por causa da negligência do zelador e outros envolvidos que falharam em prover medidas de segurança", afirmou ela ao canal norte-americano News12.

Reconhecimento da paternidade

Vale lembrar que o rapper só reconheceu a paternidade do menino, que tem distúrbio neurológico raro, após fazer o teste de DNA. Em 2018, ele ainda não reconhecia o filho. O cantor é conhecido pelo hit 'Low' que estourou no ano de 2007.