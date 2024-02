Filha de MC Marcinho desmente o valor de herança deixada pelo pai

Após ser divulgado o valor da herança de MC Marcinho, a filha do cantor desmentiu a informação. "Queria que deixassem meu pai descansar em paz"

Após o colunista Daniel Nascimento, do Jornal O Dia divulgar que MC Marcinhodeixou uma herança de R$ 1,3 milhão aos cinco filhos na última sexta-feira, 23, a filha do cantor, Marcelly Garcia, abriu o jogo sobre o verdadeiro patrimônio deixado pelo pai em entrevista ao portal LeoDias.

Segundo Marcelly, a informação de que o cantor deixou em torno de R$ 260 mil para cada filho, é inverídica, e a realidade em que vivem é completamente diferente do que pensam.

“Já quero começar dizendo que isso não passa de pura fake news, eu e meus irmãos estamos perplexos com o fato de que espalharam uma notícia dessa, colocando nossas vidas em perigo. Eu e meus irmãos estamos vivendo uma vida completamente diferente do que as pessoas pensam que vivemos após a morte do meu pai”, declarou.

A filha do artista compartilhou que o único bem material deixado por Marcinho foi o imóvel em que mora, que em breve será vendido para quitar dívidas e dividir o valor entre os demais herdeiros. “Nunca chegou aos meus ouvidos, algo sobre uma fortuna, herança, pois tudo que sabemos, é que meu pai deixou um grande legado que são suas músicas, sua alegria e seus ensinamentos, e a nossa casa, que provavelmente será vendida para que possamos pagar algumas dívidas, e esse valor (da casa) será dividido entre os irmãos”, contou.

“Meu pai foi um cara incrível, um pai sensacional, e um amigo pra todas as horas, um filho maravilhoso, e um irmão sem palavras, eu de verdade só queria que deixassem meu pai descansar em paz, meu pai nunca foi o tipo de pessoa que se envolveu em polêmica, e por que agora depois de falecido as pessoas querem transformar tudo em volta disso em polêmica? É chato, é triste e cansativo, eu e minha família queremos viver o luto sem se preocupar que estão fazendo uma algazarra com o nome do meu pai por aí”, finalizou a jovem para o portal LeoDias.

As cinzas de MC Marcinho

Mauro Garcia, irmão de MC Marcinho, surgiu emocionado em suas redes sociais para fazer a última despedida ao cantor. O funkeiro morreu em agosto, em decorrência de uma falência múltipla de órgãos, enquanto esperava por um transplante de coração.

Acompanhado de sua irmã Gisa Garcia, Mauro viajou até Cabo Frio, cidade do Rio de Janeiro, para jogar as cinzas de Marcinho no mar. Os dois não conseguiram conter a emoção ao falar do príncipe do funk, famoso pelo hit Glamurosa, de 2001.

Com as cinzas do irmão em mãos, Mauro relembrou alguns momentos da vida de Marcinho. "Gente, estamos aqui em Cabo Frio, lugar que meu irmão mais amava. Quando ele sempre estava de folga, de férias, a gente vinha com a família. Eu acho mais justo a gente jogar as cinzas dele aqui em Cabo Frio."

Com a voz embargada, ele finalizou seu discurso. "É a nossa despedida. Mais uma. Deus abençoe ele e que de lá ele possa nos abençoar. Ele vai estar sempre nos nossos corações. Descanse em paz, meu irmão", disse Mauro antes de despejar as cinzas no mar.