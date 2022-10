Fernando Zor dá beijo em repórter nos bastidores de show

Fernando Zor surpreende ao aparecer dando um selinho em uma repórter nos bastidores de show com Sorocaba

Solteiro desde o fim do namoro com Maiara, o cantor sertanejo Fernando Zor foi visto em um momento inusitado nos bastidores de um show no último final de semana. Ele deu um selinho em uma repórter que foi conversar com ele e o parceiro, Sorocaba, no camarim.

Durante a entrevista, a repórter perguntou se o artista já tinha dado um selinho em uma fã e ele confirmou. “Tinha uma época em que a gente fazia uma brincadeira no show, a gente tirava tipo uma roleta, e quando caía no beijo era eu que dava”, contou.

Então, a repórter perguntou se ele daria um selinho nela e ele concordou. Logo depois, os dois deram o selinho.

Vale lembrar que Fernando está solteiro desde o fim do namoro com Maiara há algumas semanas.

Fernando faz homenagem para Sorocaba

O cantor Sorocaba completou 42 anos de vida no dia 15 de setembro, e ganhou uma homenagem especial de Fernando Zor (38). Em seu perfil no Instagram, o sertanejo compartilhou uma foto em que aparece pescando ao lado do aniversariante do dia, e o parabenizou em seu aniversário.

"Meu irmão, meu parceiro da vida! Feliz aniversário, que Deus te dê muita saúde! Amo você cara!!!", escreveu Fernando para seu parceiro de música. Nos comentários da publicação, Sorocaba se declarou para o amigo. "Amo você irmão. Saúde pra nós", disse o artista.

