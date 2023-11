Família de Marília Mendonça deverá pagar pensão para filho de produtor, diz colunista

Família da cantora Marília Mendonça teria entrado em acordo com a família do produtor que também morreu no acidente de avião

A família da cantora Marília Mendonça teria entrado em um acordo com a família do produtor Henrique Bahia, que também faleceu no acidente de avião em novembro de 2021. De acordo com o colunista Leo Dias, a família dela terá que pagar uma pensão vitalícia para o filho do produtor, mas o valor ainda não foi revelado.

Henrique era um grande amigo e parceiro profissional de Marília Mendonça. Com isso, a família dela queria resolver a situação rapidamente.

Henrique também estava no avião que caiu em uma cachoeira com Marília Mendonça e mais pessoas a bordo. A aeronave colidiu contra fios de eletricidade e perdeu o controle até atingir o solo. Todos os ocupantes do avião morreram na hora em decorrência de politraumatismos.

Marília Mendonça ganhou um Grammy Latino póstumo

A cantora Marília Mendonça (1995-2021) foi a campeã na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja do Grammy Latino com o álbum póstumo Decretos Reais. A vitória foi anunciada durante a premiação nesta quinta-feira, 16, em Sevilla, na Espanha.

Nas redes sociais, a equipe dela comemorou a nova conquista da cantora. “Isso é legado. Nossa rainha venceu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja com Decretos Reais”, escreveram no Twitter.

O disco foi lançado em março de 2023 e é o terceiro volume do projeto, que foi lançado em 2022, na véspera do dia em que seria o aniversário dela.

Vale lembrar que este é o segundo Grammy Latino da carreira de Marília Mendonça. Ela ganhou o primeiro em 2019 na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja com Em Todos os Cantos. Na época, ela falou sobre a alegria de vencer na premiação internacional.