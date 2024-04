Ex-participante do 'American Idol', cantora gospel Mandisa morre aos 47 anos

Cantora gospel, Mandisa foi revelada no reality show 'American Idol' e venceu o Grammy em indicação de melhor álbum de música cristã

A cantora gospel Mandisa, participante da quinta temporada do reality show 'American Idol', exibido nos Estados Unidos, faleceu na última quinta-feira, 18, aos 47 anos de idade. A informação foi confirmada, em nota, através das redes sociais da artista. A causa da morte não foi revelada.

"Podemos confirmar que ontem Mandisa foi encontrada falecida em sua casa. Pedimos suas orações por sua família e pelo círculo próximo de amigos durante este momento incrivelmente difícil. Mandisa era uma voz de encorajamento e verdade para as pessoas que enfrentam os desafios da vida em todo o mundo", comunicaram no Instagram.

Destaque no 'American Idol' em 2005, Mandisa seguiu carreira como cantora gospel e chegou a lançar seis álbuns, sendo seu último trabalho divulgado em 2017. Além de seu sucesso no reality show americano, ela foi indicada ao Grammy e venceu a categoria de melhor álbum de música cristã com 'Overcomer', lançado em 2013.

Após o anúncio de sua morte, a rádio cristã americana K-Love prestou uma homenagem à cantora. "Mandisa amava Jesus e usava sua plataforma incomumente extensa para falar sobre Ele a cada passo. Sua gentileza era épica, seu sorriso elétrico, sua voz enorme, mas não era páreo para o tamanho de seu coração", declarou o diretor de mídia David Pierce.

