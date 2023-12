Esposa de Zé Neto divulga comunicado sobre a internação do marido

Esposa de Zé Neto, Natália Toscano se pronuncia por meio de comunicado oficial sobre a internação do marido após acidente de carro

Esposa de Zé Neto, a influencer Natália Toscano divulgou um comunicado oficial sobre a internação do marido por meio de sua assessoria de imprensa. O documento informou que o sertanejo está bem e consciente no hospital sob os cuidados dos médicos. Além disso, a loira fez questão de agradecer pelo carinho dos fãs com sua família neste momento delicado.

"Aos amigos, familiares e todos que têm compartilhado suas mensagens de carinho e preocupação, mais uma vez, gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão por todas as demonstrações de afeto e apoio que temos recebido. Cada mensagem, cada pensamento positivo e cada oração foi muito importante para nós. Nesse momento, Zé encontra-se hospitalizado em observação no Hospital de Base. No entanto, temos a alegria de reforçar que, graças a Deus, está tudo bem! Ele permanece consciente e sob os cuidados dedicados da equipe médica. Continuaremos a atualizá-los sobre a recuperação do Zé e contamos com suas energias positivas enquanto enfrentamos juntos este capítulo, no perfil oficial da dupla, @zenetoecristiano, serão postados os novos boletins médicos. Agradecemos do fundo do coração por fazerem parte desta rede de apoio que faz toda a diferença. Que a bondade que temos recebido retorne multiplicada a cada um de vocês", informou.

Zé Neto foi internado na noite de terça-feira, 5, após sofrer um acidente de carro. O veículo dele se envolveu em uma colisão com outros carros em uma rodovia que passa por Minas Gerais. O carro do artista capotou e ele foi resgatado para realizar exames. Zé Neto foi diagnosticado com fraturas nas costelas e um corte no braço. Ele está na UTI em observação até quinta-feira, 7.

Saiba o que diz o boletim médico mais recente

O boletim médico, emitido nesta quarta-feira, 6, informou que o sertanejo Zé Neto está com quadro de saúde estável. Ele está consciente e se alimentando normalmente. O artista teve fratura em três costelas e fez um procedimento cirúrgico para suturar um corte em seu braço.

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o quadro clínico do cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) é estável, no entanto, devido à gravidade do acidente automobilístico, ele permanecerá internado na UTI, sob observação da equipe médica multidisciplinar, até esta quinta-feira (7 de dezembro), quando será reavaliado. Na manhã desta quarta-feira, a equipe médica realizou mais exames, procedimento padrão e de controle do quadro clínico do paciente. Ele está consciente, orientado, alimentando-se normalmente e sob monitorização hemodinâmica, em que são acompanhadas a pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e saturação de oxigênio", informaram.

O boletim ainda informou: "O paciente deu entrada na Emergência do Hospital de Base de São José do Rio Preto, às 22h30 desta quarta-feira (6 de dezembro), sendo imediatamente atendido e avaliado pela equipe médica, com auxílio de modernos exames diagnósticos de imagem. O paciente teve escoriações e fratura em três costelas, cujo tratamento é conservador, e foi submetido a procedimento cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo, na madrugada de quarta-feira. A equipe médica emitirá novo boletim médico com a atualização do quadro clínico do paciente, nesta quinta-feira (07 de dezembro)".