Elba Ramalho se pronuncia após acidente com idoso no Rio de Janeiro

Elba Ramalho explica o que aconteceu após se envolver em um acidente no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 09/07/2022, às 09h37

A cantora Elba Ramalho (70) apareceu nas redes sociais para se pronunciar sobre o acidente que aconteceu enquanto ela dirigia seu carro no Rio de Janeiro. Um idoso tropeçou e bateu a cabeça no carro dela. A artista prestou socorro e o senhor não teve ferimentos graves.

“Oi, gente, eu estou fazendo esses stories aqui rapidinho para esclarecer para vocês o que aconteceu de fato. Eu estava saindo de Ipanema, entrei em uma rua à esquerda e de repente eu senti alguma coisa na parte de trás do carro. Infelizmente, um senhor tropeçou e caiu na parte de trás do carro, no pneu de trás do meu carro”, disse ela.

E completou: “Quando eu percebi, parei e já vieram pessoas falar comigo: 'não, um senhorzinho caiu e ficou com o pé aqui no pneu de trás do teu carro'. Eu encostei o carro, prestei socorro e, graças a Deus, não teve nada grave. Ele está bem. A polícia chegou somente para prestar também... fazer o serviço. Mas não teve B. O., não teve nada disso porque eu não tive culpa de nada. Eu não vi, né, eu senti que algo tinha batido no meu carro”.

Equipe de Elba Ramalho explica o acidente

Mais cedo, a equipe de Elba Ramalho também se pronunciou por meio de um comunicado sobre o acidente. "Elba saiu da igreja, pegou o carro na garagem que fica ao lado da igreja, na rua Visconde de Pirajá, e dobrou na Rua Joana Angélica. Ao fazer a curva, Elba sentiu um impacto na parte traseira do carro. Não temos como saber em que circunstância o senhor tropeçou e atingiu a altura da roda traseira do carro. Elba parou imediatamente, aguardou o socorro e a chegada da polícia, que fez os registros necessários. Felizmente, o senhor estava lúcido e não teve ferimentos graves", informaram.