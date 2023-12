Durval Lelys revela seus desejos para 2024 ao iniciar seus shows de verão

O cantor Durval Lelys faz seu primeiro show da temporada de verão e conta como será sua virada do ano nos próximos dias

O cantor Durval Lelys já abriu sua temporada de verão! Na noite de quinta-feira, 28, ele levou o show para o Festival da Virada, em Salvador, para dar o pontapé inicial nas comemorações de ano novo.

No palco, ele reuniu seus grandes hits. “Foi muito especial abrir oficialmente essa festa. Trazer o nosso show para nossa ‘casa’, Salvador, é bom demais. Agora vamos que verão do Durvalino começou e só paro em fevereiro, depois do carnaval”, afirmou ele.

Além disso, Durval contou qual é o plano para a virada do ano. Ele vai estar em um cruzeiro e revelou o que não pode faltar em seu réveillon. "Esse ano irei passar a virada em alto mar, será uma virada diferente mas com muito energia positiva e fazendo o que amo fazer. Levando minha alegria e alto astral para o novo ano, estarei no “Réveillon em Alto Mar”, um projeto lindo ao lado dos meus queridos amigos Xande Pilares, Léo Santana e outros queridos. A virada será em Copacabana (no Rio de Janeiro) abordo do navio. E claro, além dessa festa estarei ao lado da minha família. Não tenho nenhuma surpetição, mas gosto de estar ao lado de pessoas que amo (amigos e família)", disse ele ao site CARAS Digital.

Por fim, o cantor revelou os seus desejos para 2024. "Os meus desejos para o novo ano que seja um ano de paz, amor e muita alegria para todos", declarou.

Durval Lelys surge com a esposa e os filhos em foto

Em outubro de 2023, o cantor Durval Lelys viveu um momento especial em sua carreira ao gravar o seu novo DVD, chamado Eternamente Asa, em Arraial D’Ajuda, no sul da Bahia. O local é especial para o artista por ter sido fundamental no início de sua carreira musical como integrante da banda Asa de Águia.

"Estou muito feliz de retornar a Arraial com esse projeto – Eternamente Asa. Foi aqui onde tudo começou, é um local muito importante pra mim. Aqui lançamos grandes eventos que rodaram o Brasil, como a própria Trivela, aqui também escrevi canções que eternizaram a minha carreira e o Asa de Águia. Em falar que o Asa fez parte de muitas histórias de amor e agora estamos trazendo essa declaração para os nossos fãs, com músicas que embalaram carnavais e micaretas", disse ele.

O repertório do novo DVD conta com grandes sucessos, como Com Amor, Quebra Aê, Simbora, Não Tem Lua, Amor Tropical, Qual É?, Leva Eu e Duas Medidas. A filha dele, Luma, cantou a música Duas Medidas com o pai na gravação do projeto. Além disso, ele teve a presença da esposa, Thiara Tavares, e do filho caçula, Bob, nos bastidores.