Durval Lelys celebra novo projeto na carreira: ‘Local muito importante para mim’

Durval Lelys grava novo DVD em local que marcou sua trajetória na música e reúne a família nos bastidores: ‘Estou muito feliz’

O cantor Durval Lelys viveu um momento especial em sua carreira na última sexta-feira, 13, ao gravar o seu novo DVD, chamado Eternamente Asa, em Arraial D’Ajuda, no sul da Bahia. O local é especial para o artista por ter sido fundamental no início de sua carreira musical como integrante da banda Asa de Águia.

"Estou muito feliz de retornar a Arraial com esse projeto – Eternamente Asa. Foi aqui onde tudo começou, é um local muito importante pra mim. Aqui lançamos grandes eventos que rodaram o Brasil, como a própria Trivela, aqui também escrevi canções que eternizaram a minha carreira e o Asa de Águia. Em falar que o Asa fez parte de muitas histórias de amor e agora estamos trazendo essa declaração para os nossos fãs, com músicas que embalaram carnavais e micaretas", disse ele.

O repertório do novo DVD conta com grandes sucessos, como Com Amor, Quebra Aê, Simbora, Não Tem Lua, Amor Tropical, Qual É?, Leva Eu e Duas Medidas. A filha dele, Luma, cantou a música Duas Medidas com o pai na gravação do projeto. Além disso, ele teve a presença da esposa, Thiara Tavares, e do filho caçula, Bob, nos bastidores.

A primeira parte do projeto audiovisual será lançada nas plataformas digitais na última semana do mês de outubro de 2023.

Durval Lelys celebra o aniversário do filho Bob

Há poucos dias, o cantor Durval Lelys celebrou o aniversário do seu filho caçula, Luca Bob, fruto da relação com Thiara. O pai coruja fez questão de celebrar os 15 anos do herdeiro com um post especial no Instagram.

"Meu amor, meu filho, meu Bob! Como passou rápido! Piscamos e vc já está com 15 anos! Queria agradecer pela oportunidade de ter você na minha vida! Todo os dias aprendo novas coisas contigo meu filho. Desejo muita paz e saude, porque amor, seu pai aqui se encarrega de te dar! Feliz aniversário! Te amo!", disse ele.