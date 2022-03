Música / MC BEYONCÉ!

Comemorando 10 anos de carreira, Ludmilla volta às origens como MC Beyoncé em novo projeto

No projeto com seis músicas intitulado "Back To Be", Ludmilla retorna às suas raízes como MC Beyoncé

CARAS Digital Publicado em 19/03/2022, às 14h10

Após 10 anos de carreira, Ludmilla retorna como MC Beyoncé - Reprodução: Instagram