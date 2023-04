'Coldplay mudou a gente', avalia dupla inspirada em pop belga, que abriu shows da banda

Em entrevista à CARAS Brasil, Clara x Sofia falaram sobre os cinco shows do Coldplay que abriram no Brasil

"Abrir os shows do Coldplay foi a experiência que mais mudou a gente". É assim que as mineiras Clara Campara e Sofia Lopes definem as cinco apresentações que fizeram durante a passagem da banda britânica pelo Brasil. A dupla pop, que se inspira também no pop belga, diz que, apesar de ainda não acreditarem no que aconteceu, querem usar a experiência a seu favor.

"Em nove dias conseguimos mudar muita coisa dentro de nós. Foram meses se preparando, imaginando e pensando como seria", diz Sofia. Elas contam, em entrevista à CARAS Brasil, que receberam o convite meses antes da data original das apresentações, que seria em outubro de 2022. Com a mudança, elas tiveram mais tempo para se preparar para os shows de Curitiba e Rio de Janeiro.

Então elas começaram a pensar em como combinar os looks entre si, usar da melhor forma as redes sociais e preparar a equipe para passar completamente a mensagem de Clara x Sofia nos 30 minutos de show que tiveram antes das apresentações do Coldplay , para que mais pessoas conhecessem seu trabalho autoral, que será o foco da carreira agora.

"As pessoas falavam que depois do Coldplay sua vida vai mudar, mas não é bem assim que acontece. A gente acredita muito no tijolinho por tijolinho, a insistência é o que realmente faz a diferença no trabalho. Então vamos continuar fazendo o que a gente sempre fez: trabalhar", completam elas, que agora vão focar a divulgação do álbum Nada Disso É Pra Você, lançado em agosto do ano passado.

"Nosso álbum conta a história do luto de um término, uma história que aconteceu com a gente. Foi quase um diário", acrescenta Clara. Ela ainda explica a definição do ritmo, Chiclete Chic, que tem referências do pop brasileiro, com inspirações em Anitta, Marina Lima, Iza, Marisa Monte, Marina Sena, e também do pop belga e estrelas internacionais como Dua Lipa e Cindy Lauper e bandas como The Offspring, Blink-182 e Gorillaz.

Para o futuro, elas fazem mistério ao falar do novo lançamento, dizendo apenas que está "muito próximo" e que será uma parceria com uma artista que admiram. Abaixo, a dupla fala sobre a composição do álbum, dos looks e redes sociais e sobre a experiência de trabalhar com o Coldplay. Leia a seguir trechos editados da entrevista.

Como surgiu a ideia de vocês trabalhem juntas? Vocês já eram amigas antes?

Sofia:Foi uma ideia plantada. Sempre cantamos separadamente, mas nunca profissionalmente. Estávamos no happy hour de um amigo em comum e colocaram a gente para cantar uma música juntas, foi assim que a gente se conheceu. Depois, fomos chamadas para cantar na festa de outro amigo, e assim foi. Viramos uma dupla sem nem mesmo perceber. Foi um fluxo, até que chegou a hora da gente fazer o autoral em 2019.

No ano passado, vocês lançaram seu primeiro álbum, o Nada Disso É Pra Você, que é bastante pessoal. Como foi expor os sentimentos em forma de música?

Clara:Nosso álbum conta a história do luto de um término, uma história que aconteceu com a gente. Para mim, a parte do processo de cura partiu desse processo de digestão e entender tudo o que eu estou sentindo. O álbum foi muito transformador nesse sentido. Agora, anos depois que o luto aconteceu, é legal ver como eu me relaciono com ele de forma diferente e como as pessoas também se relacionam com ele. É um sentimento infinito.

Vocês estão sempre combinando os looks e isso não foi diferente nos shows do Coldplay. Como surgiu essa identidade visual?

Sofia:Devemos esse mérito à Clara, ela sempre consumiu [moda]. Desde o começo, sempre houve essa preocupação de passarmos uma mensagem por meio dos looks. Na pandemia conseguimos amadurecer o nosso trabalho, entender quem nós somos e qual mensagem queríamos passar. Agora temos uma stylist.

Clara:Foram 30 minutos só de show, então tudo o que tivemos de ferramenta para mostrar quem é Clara x Sofia nós usamos, então os looks foram extremamente pensados.

Clara x Sofia também é bastante presente nas redes sociais. Qual a relação de vocês com as mídias?

Clara:Temos duas personalidades diferentes. Eu me divirto com as redes sociais, se não botar filtro é um problema. Já a Sofia é mais reservada, é super bom ser uma dupla. A gente entende como é importante para mostrar nosso trabalho, mas não pode ser algo que seja dolorido. É a nossa janela mais poderosa para as pessoas. A rede social tem um peso muito grande.

Sofia:Felizmente temos uma equipe com uma pessoa que cuida das redes para nós, e ela está juntinho. Temos várias redes, Instagram, Twitter, YouTube, Shorts, Tiktok… cada rede exige um lado da gente. São vários lugares que podemos explorar e mostrar nossas várias versões. Com o Coldplay muitas pessoas chegaram nas redes dizendo: 'Não conhecia, mas agora conheci e adorei'. Então as pessoas podem chegar para nós em outros espaços. Imagina se não tivesse?