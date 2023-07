Causa da morte de Lisa Marie Presley é divulgada após ela falecer aos 54 anos

Única filha de Elvis Presley, Lisa Marie Presley faleceu em janeiro, mas o resultado do exame para identificar a causa da morte dela foi divulgada só agora

A cantora e compositora Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley e Priscilla Presley, faleceu em janeiro deste ano, aos 54 anos. Porém, a causa da morte dela só foi divulgada na imprensa nesta quinta-feira, 13. De acordo com a revista People, o resultado do relatório foi revelado pelo Los Angeles County Medical Examiner.

O relatório informou que Lisa Marie faleceu em decorrência de uma obstrução do intestino delgado . Ela teve uma sequela identificada como “uma condição que é consequência de uma doença ou lesão prévia”. O exame toxicológico ainda não foi divulgado.

Na época da morte dela, a imprensa relatou que ela sofreu uma parada cardíaca em casa e foi internada às pressas, mas não resistiu. Ela faleceu no dia 12 de janeiro, apenas dois dias depois da ida dela ao Globo de Ouro 2023.

Vale lembrar que Lisa Marie nasceu apenas nove meses após o casamento dos seus pais em 1968. O pai dela, Elvis Presley, faleceu quando ela tinha apenas 9 anos de idade, em 1977.

Ela se casou com Danny Keough em 1988, com quem teve dois filhos, Riley, em 1989, e Benjamin, em 1992. Eles se separaram em 1994. Ela também se casou com o cantor Michel Jackson no mesmo ano, mas se separaram dois anos depois. Em 2000, ela ficou noiva do músico John Oszajca, mas se separaram quando ela conheceu o ator Nicolas Cage – com quem ficou junto por dois anos. O quarto casamento dela foi com Michael Lockwood em 2006, com quem teve filhas gêmeas, Harper e Finley e se separaram em 2016.

Em 2020, Lisa Marie perdeu um filho, Benjamin, que tirou a própria vida em seu aniversário de 28 anos.

A disputa pela herança de Lisa Marie Presley

Após a morte de Lisa Marie Presley, a família disputou a herança dela, que era a única filha de Elvis Presley. A mãe dela, Priscilla Presley, de 77 anos, tentou ter o controle de toda a herança da filha em nome da neta, Riley Keough. Porém, os amigos mais íntimos defendiam que Lisa Marie desejava que o controle de sua fortuna fosse feito pelo ex-marido em nome da filha. O caso foi parar na justiça.

A família entrou em acordo em junho deste ano, quando o ex-marido de Lisa Marie se tornou o administrador da herança dela e pagou US$ 1 milhão para Priscilla Presley, mais os honorários dos advogados, sendo cerca de US$ 400 mil.