Caetano Veloso não consegue controlar a emoção ao falar de Gal Costa

Amigos desde que a cantora tinha 18 anos, Caetano Veloso se emociona ao falar da artista que morreu aos 77 anos

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 17h57

Durante uma entrada ao vivo para o canal GloboNews, o cantor Caetano Veloso (80) se pronunciou pela primeira vez após a morte da cantora e sua grande amiga, Gal Costa, que morreu nesta quarta-feira, 9, aos 77 anos.

Chorando e muito emocionado ao falar sobre a parceira de tantas canções, Caetano aproveitou o momento para citar um trecho da música “Minha Voz, Minha Vida”, que ele escreveu para o ícone da MPB.

Caetano Veloso relembra disco escrito para Gal Costa, ‘Recanto’. ‘É um disco muito concentrado e do qual a gente precisa se lembrar’, conta Caetano.



➡ Assista ao @estudioi com @AndreiaSadi: https://t.co/bFwcwLHmLH#GloboNewspic.twitter.com/i68auVbCtb — GloboNews (@GloboNews) November 9, 2022

“Minha voz, minha vida. Meu segredo e minha revelação. Minha escondida. Minha bússola e minha desorientação”, disse Caetano, citando a música de 1997, uma das tantas que escreveu para Gal interpretar.

Além disso, ele fez questão de lembrar a importância que Gal Costa teve para a emancipação feminina e o rompimento de tabus durante o final da década de 1960, quando ela começou sua carreira. Em 1969, a artista lançou a música “Divino, Maravilhoso”, que faz parte de seu primeiro LP individual. “Ela era figura libertadora para todas as mulheres e para nós homens”, disse o baiano.

Caetano Veloso ainda revelou qual foi a primeira coisa que fez ao saber da morte da grande amiga: ligar para Maria Bethânia e Gilberto Gil. Os quatro, nos anos de 1970, formaram uma banda, a Doces Bárbaros, que marcou época enquanto estava em atividade.

Ele não conseguiu conter sua emoção e as lágrimas que se sucederam ao assistir uma apresentação que fez com Gal, Maria e Gil. Em uma publicação no Instagram de cada um, Maria Bethânia e Gilberto Gil prestaram suas homenagens à falecida amiga, que deixará um buraco na música popular brasileira.

Outros famosos lamentam a morte da cantora Gal Costa

Através do Instagram, famosos escreveram mensagens para lamentar a morte da cantora Gal Costa, que faleceu nesta segunda-feira, 7, de forma desconhecida até o momento. Confira alguns dos recados que foram feitos:

-Alice Wegmann: "Te amo, Gal. Obrigada por tudo e tudo mais. Você estava ali no topo entre as artistas mais inspiradoras pra toda minha vida. Dilacerada mas feliz por poder ter estado na plateia tantas vezes, como nessa do vídeo. Vai em paz".

-Valentina Herszage: "Quero o brilho cortante desses cacos de vidro e forças para acreditar nessa partida. GAL COSTA. Eterna".

-Lúcio Mauro Filho: "Completamente devastado com a notícia da partida de Gal Costa, uma das maiores cantoras de todos os tempos. Uma das primeiras vozes da minha vida, trilha sonora da minha infância, apresentada por minha mãe. Uma artista única, um instrumento vivo. Quem me acompanha por aqui pela rede, sabe que muito do que está acontecendo em minha vida no que diz respeito a música, foi graças às lives da pandemia, quando fãs e parceiros profissionais se deram conta do meu lado musical. E a grande virada de chave, foi quando minha irmã Teresa Cristina, me chamou para dividir com ela uma Live em homenagem ao aniversário de Gal. Cantamos toda a madrugada e pela manhã, recebi uma mensagem carinhosa da diva, gesto que jamais esquecerei! O Brasil fica órfão de mais uma artista gigante. Feliz do país que tem uma Gal Costa pra chamar de sua! Meus sentimentos à família, amigos e fãs desta deusa da voz! Suas canções continuarão nos embalando. Gal eterna!".