Bryan Behr diz que carro do seu novo clipe foi roubado dias após a gravação

Bryan Behr lança a música 'Beijos de Artifício' e revela curiosidades da composição e também sobre o carro que aparece no clipe

O cantor Bryan Behr está com novidade em sua carreira musical. Nesta semana, ele lançou a música Beijos de Artíficio e também um vídeo no YouTube para divulgar a canção. Porém, um detalhe inusitado surpreendeu quando ele contou a história do projeto para a CARAS Digital: O fusca usado no clipe foi roubado!

O artista revelou que o fusca amarelo foi comprado por ele por causa de sua paixão por carros e ele até deu um nome para o veículo. Porém, alguns dias depois da gravação do vídeo, o fusca foi roubado. "Eu adoro carros, principalmente aqueles que carregam histórias. Ter um fusca era um desejo que eu tinha há anos e recentemente a gente se encontrou. Ele era lindo e tinha até nome! Mujico! Digo tinha porque infelizmente foi roubado dias depois do clipe! Trouxe de Santa Catarina, foram 18 horas de viagem, nunca vou esquecer… Ao menos tive um bom registro com ele antes nos vídeos de "Beijos de Artifício"", disse ele. Inclusive, ao ser questionado sobre um sonho em sua vida pessoal, ele brincou: "Comprar outro fusca? (Risos)".

Apesar do perrengue ao perder seu fusca, Bryan Behr é só alegria com seu novo single, chamado Beijos de Artifício e que fala sobre amor. "Queria muito compor uma música que falasse daquele sentimento que chega quando a gente descobre que está apaixonado! Ela nasceu em 10 minutos, depois de uma crise de choro de umas 2 horas (risos)", afirmou ele, que buscou inspiração em seus próprios sentimentos. "Essa música vem de um lugar muito particular do meu coração, mas acredito que muita gente já viveu esse sentimento de descobrir que está apaixonado e vai se conectar com as sensações que descrevo nessa canção". Inclusive, ele é um cara apaixonado, mas discreto com sua vida pessoal. "Há quem não goste de estar apaixonado? (risos). Eu estou namorando e acredito que não dá pra escrever músicas assim sem amar de verdade", contou.

Ao ser questionado sobre a sua parte favorita na nova letra, ele não titubeou: "O refrão que diz: "Você reparou na onda quebrando sem pensar? Isso do amor diz tanta coisa, você não acha? A insustentável busca por alguém pra gostar. Implacável fuga por medo de encontrar".

Por fim, Bryan contou o que os fãs ainda podem esperar dele ao longo de 2024. "Esse ano tem um disco chegando, com muitas coisas diferentes! Eu tô muito ansioso pra colocar ele no mundo. Sou suspeito pra falar mas, pra mim, ele tem minhas melhores canções até aqui. Depois do disco quero muito viajar com um show novo que estamos preparando! Mas tem muitas outras coisas incríveis pra acontecer e na hora certa eu vou dividir com todo mundo", afirmou ele, que tem sonhos para realizar no futuro: "Quero muito uma tour no Brasil inteiro, gravar com os artistas que tanto admiro e levar minha música pra cada vez mais pessoas que precisem dela".

Assista ao vídeo da música Beijos de Artifício: