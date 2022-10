Bono Vox descobre que seu primo é, na verdade, seu irmão, após saber de caso do pai com tia

Vocalista do U2, Bono Vox, revela que descobriu que seu pai teve um caso com sua tia

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 17h40 - Atualizado às 17h54

O vocalista da banda de rock irlandesa U2, Bono Vox (62), descobriu que o homem que imaginava ser seu primo, é, na verdade, seu irmão. O artista contou que seu pai, Brendan Robert Hewson, teve um caso com uma tia do cantor.

Bono deu essa confissão quatro meses após anunciar que tinha um irmão, sem falar qual seria sua filiação com ele, sendo mantida em segredo pela família durante anos.

Porém, em junho, durante sua participação no programa britânico “Desert Island Discs”, Bono Vox teria confirmado para a apresentadora Lauren Laverne que seu meio-irmão, que ele não identificou na época, foi fruto de um affair entre seu pai e “uma linda mulher”, na década de 1960.

Entretanto, agora, o vocalista do U2 decidiu que iria compartilhar a identidade dessa tal “linda mulher”, se tratando de sua tia Barbara, e que seu irmão se chama Scott Rankin, que é um analista de mercado financeiro e funcionário público.

Iris, mãe de Bono, faleceu em 1974, quando ele tinha 14 anos, e não ficou sabendo da traição. Barbara era casada com o irmão de Iris, sendo assim, cunhada da mãe do cantor irlandês. Durante entrevista para o jornal Irish Times, ele comentou sobre a ligação afetiva que sempre sentiu por Scott, e que suspeitava que eles fossem mais que primos.

“Nós nos consideramos irmãos muito antes de sabermos da história. Eu amo Scott e sua mãe, Barbara. Eu devo [no passado] ter pressentido que algo estava acontecendo, e posso ter guardado rancor [de forma inconsciente] do meu pai por ter feito minha mãe infeliz, daquela maneira que as crianças simplesmente sentem as coisas", revelou

Trevor Stunt, primo de Bono, disse que o artista e Scott tem uma relação de muito carinho. “Bono e seu meio-irmão têm um ótimo relacionamento. É uma coisa positiva, não há hostilidade", afirmou.