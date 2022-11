Ariana Grande surpreende seguidores ao publicar fotos raras ao lado do marido

A cantora Ariana Grande surpreendeu seus fãs ao compartilhar em suas redes sociais ao compartilhar fotos em que aparecia com o marido

Nesta terça-feira, 29, Ariana Grande (29) surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos ao lado do marido.

A cantora e o corretor de imóveis Dalton Gomez (27) surgiram em uma selfie lado a lado. A diva pop ainda publicou uma foto apenas do amado.

Ariana ainda compartilhou algumas selfies no espelho em que aparecia com um look todo preto e ainda publicou um vídeo em que aparecia cantando em um estúdio, provavelmente para seu novo projeto: os filmes do musical "Wicked".

Os fãs da dona do álbum “Positions” adoraram as fotos e rasgaram elogios ao casal nos comentários! “Adoro ver você feliz assim! Isso é o que você merece e mais”, escreveu uma seguidora. E outro fã comentou: “Vocês são muito fofos”.

Mudanças!

Recentemente, Ariana Grande parou a web ao revelar que mudou o visual e pintou seus cabelos de loiro.

A cantora realizou a mudança para interpretar a personagem Glinda, a bruxa boa, nos filmes do musical Wicked.