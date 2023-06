Após reatar com MC Guimê, Lexa aposta em look com transparência e brilho para show

Lexa exibe suas curvas impecáveis ao apostar em body com transparência e muito brilho para show em São Paulo

A cantora Lexa surgiu radiante ao mostrar o seu figurino para o show durante a Micareta São Paulo neste sábado, 10. A estrela apareceu com um sorrisão no rosto e com modelito ousado ao posar no camarim antes de subir no palco.

Para a ocasião, ela surgiu com um body com pedrarias, muito brilho e detalhes com transparência. O modelito destacou as curvas impecáveis do corpo dela. Para completar o visual, a artista usou adereço na cabeça e maquiagem combinando.

Vale lembrar que Lexa acaba de reatar o casamento com o cantor MC Guimê após uma crise no relacionamento. Os dois ficaram alguns meses separados após ele ter sido expulso do BBB 23, da Globo, por causa da acusação de importunação sexual. Na época, ela chorou com o ocorrido e decidiu se afastar do marido. Agora, eles reataram.

Na noite de sexta-feira, 9, os dois compartilharam mensagens nas redes sociais para celebrarem a retomada do romance. “Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi a dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. MC Guimê, te amo”, disse ela.

E ele também se declarou para ela. "O quanto eu te amo não tá escrito. Nem no verso mais bonito. Com você, aprendi e aprendo coisas lindas sobre amar, viver e ser realmente feliz. Estar ao seu lado, me faz tão bem que você nem imagina… mas, quero falar mais de você nessa legenda: você é linda, inteligente, independente, positiva, dedicada, talentosa, gostosa, parceira, rainha e amor da minha vida… e dona do sorriso mais lindo do universo, inclusive é esse seu riso que me tira o meu melhor riso e viver isso dia após dia contigo é indescritível! Obrigado por ter me perdoado, obrigado por escolher caminhar ao meu lado. Te amo pra sempre!", escreveu.

Fotos: Araújo / AgNews