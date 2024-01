Após briga com Nicki Minaj, Megan Thee Stallion reforça segurança em lugar inusitado

O cemitério onde a mãe de Megan, está enterrada reforçou a segurança do local após fãs de Nicki Minaj revelarem sua localização nas redes sociais

A treta entre Megan Thee Stallion e Nicki Minaj tomou proporções inesperadas nesta terça-feira, 30. A confusão entre as duas das maiores rappers femininas da atualidade foi tão grande, que de acordo com o TMZ, a polícia precisou se envolver no se envolveu no caso após os fãs de Nicki vazarem a localização do túmulo da mãe de Megan. O cemitério chegou a aumentar a segurança do local.

A situação começou a fugir do controle depois que o fandom de Nicki vazou a localização do cemitério nas redes sociais e encorajou outros admiradores a profanarem o túmulo. Tudo isso porque a voz de "Starships" comentou sobre a mãe de Megan durante uma live na plataforma de streaming Stationhead. “É melhor você invocar sua mãe e pedir desculpas. Isso é nojento", disse ela na época

Segundo o portal, o Cemitério Paradise South disse que precisou notificar as autoridades locais e aumentar os guardas que asseguram os arredores. A mãe de Megan, Holly Thomas, foi sepultada em 2019, depois de morrer em decorrência de um câncer no cérebro.

O Paradise South ainda apontou que eles levam a sério todas as questões relativas à segurança e proteção, e ultimamente as coisas têm se tornado muito reais. Apesar de nenhum incidente ter se concretizado até o momento, os representantes reforçaram que estão "em alerta máximo", disse no comunicado.

A nota diz ainda que, até o momento, nenhum evento foi registrado em relação à sepultura, mas que o estado de alerta permanecerá por tempo indeterminado. Até agora, Megan não se pronunciou sobre ou mesmo sobre as declarações dadas por Minaj em suas redes sociais.

Entenda o começo da treta entre Nicki e Megan

Tudo começou com o lançamento de HISS, novo single de Megan Thee Stallion, na última sexta-feira, 26. Assim que a diss track chegou nas plataformas digitais, muitas pessoas repercutiram que o seguinte trecho seria uma indireta para Nicki: “Essas vad*as não ficam bravas com Megan, elas ficam bravas com a Lei Megan. Eu nem sei qual é o problema, mas garanto que vocês não querem que eu comece“.

Para entender: a “Lei Megan” citada da música é uma medida estadunidense que disponibiliza os dados e os registros de agressores sexuais para os cidadãos americanos. Por que isso seria uma indireta para Nicki? O marido da rapper, Kenneth Petty, já foi condenado por agressão sexual quando morava em Nova York.

Poucas horas depois, Nicki abriu uma live no Instagram e soltou a indireta: “3 Grammys e você ainda tem que aprender a fazer rap no ritmo”, declarou. Além disso, a rapper também curtiu muitos tuítes de fãs debochando do tiro que Megan levou no pé em 2020 pelo rapper Tory Lanez, condenado a 10 anos de prisão.