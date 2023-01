Anitta grava clipe em terreiro de candomblé e é alvo de intolerância religiosa

Candomblecista e filha de Logunedé, cantora Anitta grava clipe em terreiro com looks inspirados nos Orixás

Iniciando 2023 com muito trabalho, a cantora Anitta (29) já gravou o clipe de sua nova música em terreiro de candomblé em Magé, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro.

A produção, que será sobre a sua religião e a vida pessoal da poderosa, terá a participação do seu pai de santo, Sergio Pina, e dos membros da casa que frequenta. Os looks da cantora serão inspirados nos Orixás da religião de matriz africana.

No set de gravação, ela também surgiu acompanhada de seu irmão, Renan Machado. Vale destacar que Anitta frequenta o candomblé com a família antes de estourar com Show das Poderosas, e é filha do Orixá Logunedé.

Nas redes sociais, circulam vídeos de Anitta no terreiro durante a gravação. A conta Fifizando no Instagram também postou vídeo do momento. Nos comentários da publicação, mais uma vez, Anitta foi alvo de intolerância religiosa. "Deus me defenda!", "Sangue de Jesus tem poder. O único que deve ser adorado é o Senhor Jesus", "O dia que ela morrer. Ela vai lembrar de JESUS, aí vai ser tarde demais!", "Macumba pra riqueza, vai perder a salvação", comentaram alguns criminosos.

Outros seguidores saíram em defesa. "Discriminação e preconceito religioso é crime!", "E o racismo religioso comendo solto nos comentários", "Cada um com sua fé. Eu sou cristã, mas respeito pessoas diferentes com religiões diversas", disseram.

Confira imagens do novo clipe de Anitta em terreiro de candomblé:

Anitta no set de gravação de seu próximo videoclipe. pic.twitter.com/cvQsxuRLUO — Rede Anitta | Fan Account (@RedeAnittaBRs) January 26, 2023

EXCLUSIVO: Confira alguma das cenas do documentário que Anitta gravou ontem.



— De acordo com informações de pessoas que participaram das gravações, a cantora está gravando além do seu documentário, clipe e filme. pic.twitter.com/o22L5aRGLU — Acesso Anitta | Fan Account (@AcessoAnittaR) January 26, 2023

Anitta recebendo um abraço de uma criança durante as gravações do novo clipe no MAGE rj. queria morar nesse vídeo pic.twitter.com/jUUPJ3R3rt — emimnitter (@BoydelRio) January 26, 2023

Anitta está vivendo affair com o rapper carioca Filipe Ret

Desde a parceria de Anitta e Filipe Ret (37) em Tudo Nosso, canção que integra o último álbum dele, Lume, muitos fãs têm shippado os artistas.

Parece que a sintonia entre eles está além da música, já que os dois estão vivendo affair. A poderosa teria promovido uma festa em um hotel no Rio de Janeiro após o primeiro Ensaios da Anitta, que aconteceu na capital carioca no último dia 08 de janeiro.

O rapper foi um dos convidados, e ela teria pedido para que os seguranças o levassem para um dos quartos do sétimo andar do local, segundo informações do Jornal Extra. Depois de certo tempo, Anitta teria voltado para a festa, sem Ret. Ainda de acordo com o site, o clima entre eles era de troca de olhares e conversas ao pé do ouvido.

