Andrezinho, do Molejo, nega briga judicial com a família de Anderson Leonardo

À CARAS, Andrezinho falou sobre os boatos de que os filhos de Anderson Leonardo proibiram os integrantes do Molejo de usar o nome da banda

Na noite desta quarta-feira, 12, Andrezinho, do Molejo, participou de um evento no Rio de Janeiro e falou sobre uma suposta briga judicial com os filhos do cantor Anderson Leonardo (1972-2024). Segundo noticiado pelo jornal Extra, os herdeiros do ex-vocalista proibiram os integrantes da banda de continuarem usando o nome do grupo nas apresentações.

"Não tem briga judicial. Nós somos família, são nossos sobrinhos. A gente só está fazendo as coisas da forma que tem que ser realizada. A gente tem os advogados, que estão falando pelas partes, mas na realidade são todos sobrinhos. Temos que resolver da melhor forma possível, que seja bom para todo mundo", afirmou ele em entrevista à CARAS.

E completou: "É tudo família, família é assim mesmo, faz parte. Só tem que ter as pessoas para se falarem, para resolver, mas vai dar tudo certo, no final vai ficar tudo bem, se Deus quiser. Até porque, como eu já disse, são todos nossos sobrinhos, isso aí não tem problema, tudo feito e idealizado por todos nós, então vai finalizar bem", garantiu.

Entenda a situação

Nesta quarta-feira, 12, o jornal Extra revelou que os filhos de Anderson Leonardo travaram uma batalha com os integrantes remanescentes do grupo Molejo. A briga começou quando Leo Bradock, filho do ex-vocalista do grupo, foi indicado para assumir o posto do pai na banda e os outros músicos negaram. Eles também não gostaram quando os artistas decidiram não ter mais a carreira gerida pela empresa que era de Anderson.

"Os herdeiros de Anderson Leonardo foram surpreendidos ao serem informados pelos demais integrantes, por intermédio de advogado e após 19 dias do falecimento de Anderson Leonardo, especificamente em 15 de maio de 2024, que a banda não seria mais representada pela empresa de Anderson, Molejo & Molejo Produções e Eventos LTDA. Essa empresa é a titular da marca Molejo e correlatas do grupo, que pertencia exclusivamente a Anderson Leonardo", diz a nota enviada pelo advogado Eduardo Mello, ao jornal.

Como os herdeiros possuem o direito da marca Molejo, registrada por Anderson, eles optaram por proibir os integrantes atuais de continuarem usando o nome do grupo nas apresentações. "Para agravar a situação, a empresa Molejo Produções e Eventos LTDA está enfrentando dificuldades financeiras, inclusive com dívidas pendentes e salários de funcionários atrasados", informou o advogado.