Amigo de Marília Mendonça fala da saudade da cantora e conta: ''Queria ser lembrada pelos momentos bons''

Um ano após morte de Marília Mendonça, Henrique Casttro comenta sobre a relação com a sertaneja e diz que falaram sobre morte

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 12h47

No próximo sábado, 05, completa um ano da morte da nossa eterna Rainha da Sofrência, Marília Mendonça (1995 - 2021).

A sertaneja faleceu no dia 05 de novembro de 2021, aos 26 anos de idade em um acidente aéreo a caminho de um show no interior de Minas Gerais, na cidade de Caratinga.

Henrique Casttro, amigo de longa data de Marília, participou do programa Encontro nesta sexta-feira, 04, comandado por Patrícia Poeta e Manoel Soares, e comentou sobre a saudade.

"Dói muito, dói porque sei o tanto de sonho que ela tinha. Tem muita gente que acha que ela realizou muita coisa, mas acho que ela não tava nem 30% do processo. Pra mim, ela nunca vai morrer."

Visivelmente emocionado ao falar da amiga, ele contou que eles chegaram a conversar sobre morte antes da partida precoce. “Eu acho muito legal contar histórias da Marília Mendonça, porque a gente sempre conversava sobre [a possibilidade de] um dia acontecer o que aconteceu [a morte] e ela sempre falava que queria ser lembrada pelos momentos bons", disse Henrique, que acrescentou: “Ela tinha medo das coisas boas se perderem para as coisas ruins”.

Amigo de longa data da compositora, Henrique afirmou que aprendeu muito ao lado dela e relembrou histórias com Mendonça: "Aprendi muito com ela. A gente juntava moeda pra tomar uma. Ela me ligou uma vez para buscá-la no salão e disse que não sabia se a gasolina ia dar pra voltar. Ela disse que eu podia ir, íamos na fé. Arrumamos o dinheiro da gasolina e alguém do escritório ligou pra ela que um dinheiro tinha caído de umas músicas, bebemos os dois dias seguidos."

"A Marília era muito evoluída, a gente brincava que tinha hora que ela tinha 8 anos e hora que ela tinha 80. Era uma pessoa que a gente sempre aprendia alguma coisa", destacou ele.

Durante a conversa, Henrique deixou os fãs da cantora incomodados com um comentário. Ele recordou a mudança nos hábitos de Marília e a rotina de treinos e pediu: "Inclusive, gente, se vocês forem postar foto da Marília, posta só as que ela tá bonitona, gostosona, porque ela estava amando essa fase." "Não posta as fotos que ela não estava postando não, posta só bonitona", completou ainda o cantor.

Murilo Huff se derrete ao postar clique do filho com Marília Mendonça

O cantor Murilo Huff (27) encheu suas redes sociais de amor ao compartilhar cliques encantadores do seu filho com a eterna Marília Mendonça! Na quinta-feira, 03, o sertanejo publicou um registro do herdeiro Léo, de dois aninhos, em momento de diversão em um parquinho. Na imagem, publicada nos Stories do Instagram, o pequeno aparece sorridente. O papai babão, claro, se derreteu pelo filhão. "Papai é apaixonado demais", declarou o dono dos hits Dois Enganados, em parceria com Marília, e Esse Barulho.

Dona Ruth, mãe da eterna Rainha da Sofrência e que está completando mais um ano de vida nesta sexta-feira, 04, também publicou registros do netinho, que recentemente teve sua primeira aula de futebol. Vale lembrar que Murilo e Dona Ruth dividem a guarda da criança após a morte de Marília.

