Solidariedade e elegância pontuam gala em NY

Priyanka Chopra lidera time de vips na soirée em prol da luta contra a leucemia

A noite teve música, red carpet e produções para lá de caprichadas, ingredientes perfeitos para uma típica gala nova-iorquina. A solidariedade, no entanto, foi a grande protagonista da festa! Assim foi a cerimônia beneficente orquestrada pela DKMS, entidade sem fins lucrativos voltada à luta e conscientização da leucemia. Estrela das telonas, Priyanka Chopra (41) marcou presença a bordo de longo assimétrico com generosa fenda lateral. “Fazer o bem é uma responsabilidade social do ser humano e eu levo a minha muito a sério”, ressaltou a atriz, eleita do cantor Nick Jonas (31), com quem tem a pequena Malti Marie (1).

Para embalar a gala do bem, o ator e cantor Billy Porter (54) subiu ao palco em uma performance impecável. “Desde cedo eu aprendi a importância de doar ao próximo. Faço isso todos os dias, não só em datas específicas, como no Natal. Faço isso com muito prazer, pois quando precisei houve pessoas que me ajudaram!”, falou Billy, aplaudido por estrelas como Niki Taylor (48), Coco Rocha (35) e Vera Wang (74). “Quero inspirar amigos e familiares a se juntarem à causa”, avisou Niki. “É maravilhoso participar de um trabalho que salva vidas. Vamos celebrar e abraçar essa missão”, apontou Coco.

Pryanka Chopra

Penny Karabey

Coco Rocha

Danielle Price Sanders

Niki Taylor

Denisa Palsha

Performance de Billy Porter

Angelina e Monte Lipman

Vera Wang, Katharina Harf e Stefano Curti

FOTOS: DIMITRIOS KAMBOURIS/GETTY IMAGES FOR DKMS GALA