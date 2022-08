Paulo André surpreende ao usar look avaliado em R$37 mil para sua festa de aniversário

Atleta e ex-BBB Paulo André surpreende ao usar look de R$37 mil em sua festa de aniversário

Redação Publicado em 22/08/2022, às 09h39

Paulo André (23) seguiu a risca o termo 'look de milhões', isso porque, a produção fashionista para seu aniversário, que aconteceu na última semana, foi bem luxuosa.

Em seu perfil no Instagram, Paulo André compartilhou algumas fotos mostrando como foi sua comemoração de aniversário, e aproveitou para mostrar o look da ocasião especial.

O atleta apostou em um colete da Dior, da coleção Cactus Jack, avaliado em R$15.500. A calça, também da grife Dior foi no valor de R$11 mil, e os acessórios dourados no valor de R$6.100. Fã do cantor Travis Scott, P.A também apostou em um tênis da Nike, em colaboração com Travis, no valor de R$4.200.

Toda a produção de Paulo André, deu aproximadamente R$37 mil, e o atleta surpreendeu a web com a produção luxuosa, que ficou por conta do stylist de Thiago Biagi.

Veja o look de 'milhões' usado por Paulo André

