Maisa posa com look all black e rouba a cena em Lisboa: "Gata demais"

Curtindo uma viagem especial para Lisboa, Maisa compartilhou cliques do look noturno

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 11h38

A atriz e apresentadora Maisa (19) está esbanjando estilo nas ruas de Lisboa, Portugal. E desta vez não foi diferente!

Em seu perfil no Instagram, Maisa compartilhou os cliques com o look all black, que contou bolsa e sapatos luxuosos.

Maisa apostou em meia-calça preta, um blazer curto no estilo cropped e uma saia estilosa, e claro, completou a produção com uma bolsa Prada.

Na legenda, Maisa escreveu: "Boa noite primos, saudades".

E claro, não demorou para os amigos e fãs da apresentadora marcarem presença nos comentários do post: "Aff que gata!", escreveu Larissa Manoela (21). "Gataaa", comentou Álvaro (23), seguido por Priscilla Alcantara (25), que deixou seus emojis apaixonados na publicação.

Veja o look de Maisa Silva: